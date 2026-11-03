Trend Galeri Trend Spor UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Aleksey Batrakov listeyi salladı

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Aleksey Batrakov listeyi salladı

Avrupa futbolunun zirve organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının 4. hafta maçları heyecanı başladı. Dev yarışmada gözler gol krallığına çevrildi. UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında Galatasaray'dan Aleksey Batrakov da yer aldı.

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Giriş Tarihi: 03.11.2026 21:31 Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 21:32
UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Aleksey Batrakov listeyi salladı

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum netlik kazandı. Dev heyecanda, yıldız isimler attıkları gollerle takımlarını zafere taşıdı. Dev organizasyonda en fazla gol atan oyuncular belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Aleksey Batrakov listeyi salladı

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum şu şekilde…

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Aleksey Batrakov listeyi salladı

7- Serhou Guiarassy | Borussia Dortmund | 4 gol

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Aleksey Batrakov listeyi salladı

6- Erling Haaland | Manchester City | 4 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Aleksey Batrakov listeyi salladı

5- Harry Kane | Bayern Münih | 4 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Aleksey Batrakov listeyi salladı

4- Ermedin Demirovic | Stuttgart | 4 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Aleksey Batrakov listeyi salladı

3- Luis Suarez | Sporting | 4 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Aleksey Batrakov listeyi salladı

2- Nicolo Tresoldi | Club Brugge | 4 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Aleksey Batrakov listeyi salladı

1- Aleksey Batrakov | Galatasaray | 4 gol

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #ALEKSEY BATRAKOV #GALATASARAY