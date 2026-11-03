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UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Aleksey Batrakov listeyi salladı
UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Aleksey Batrakov listeyi salladı
Avrupa futbolunun zirve organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının 4. hafta maçları heyecanı başladı. Dev yarışmada gözler gol krallığına çevrildi. UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında Galatasaray'dan Aleksey Batrakov da yer aldı.
Giriş Tarihi: 03.11.2026 21:31
Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 21:32