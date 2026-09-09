Trend Galeri Trend Spor UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan yıldızlar listede

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan yıldızlar listede

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları oynanıyor. Yeni sezonun ilk haftasında birçok futbolcu birden fazla kez fileleri havalandırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı çok hızlı başladı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 09.09.2026 22:34 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 23:39
UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan yıldızlar listede
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Avrupa futbolunun zirve organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabı heyecanı başladı. Oynanan maçlarda futbolcuların bireysel performansları ön plana çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum netlik kazandı. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum…

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan yıldızlar listede

7- Ousmane Dembele | Paris Saint Germain | 2 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan yıldızlar listede

6- Raphinha | Barcelona | 2 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan yıldızlar listede

5- Erling Haaland | Manchester City | 2 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan yıldızlar listede

4- Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 2 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan yıldızlar listede

3- Marc Bartra | Real Betis | 2 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan yıldızlar listede

2- Ferran Torres | Paris Saint Germain | 3 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan yıldızlar listede

1- Ermedin Demirovic | Stuttgart | 3 gol

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #GALATASARAY #FENERBAHÇE #ŞAMPİYONLAR LİGİ