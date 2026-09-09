Trend Galeri Trend Spor UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan yıldızlar listede

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan yıldızlar listede

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları oynanıyor. Yeni sezonun ilk haftasında birçok futbolcu birden fazla kez fileleri havalandırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı çok hızlı başladı.

Giriş Tarihi: 09.09.2026 22:34 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 23:39