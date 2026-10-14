UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Zirve el değişti...

Avrupa futbolunun zirve organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabı heyecanı başladı. Oynanan maçlarda futbolcuların bireysel performansları ön plana çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum netlik kazandı. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum… 15- Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 2 gol 14- Marc Bartra | Real Betis | 2 gol 13- Karim Adeyemi | Barcelona | 2 gol 12- Raphinha | Barcelona | 2 gol 11- Erling Haaland | Manchester City | 2 gol 10- Danijel Sturm | Slavia Prag | 2 gol 9- Santiago Mourino | Slavia Prag | 2 gol 8- Luis Suarez | Sporting | 2 gol 7- Michael Olise | Bayern Münih | 2 gol 6- Lautaro Martinez | Inter | 2 gol 5- Ousmane Dembele | Paris Saint-Germain | 2 gol 4- Ermedin Demirovic | Stuttgart | 3 gol 3- Ferran Torres | Paris Saint Germain | 3 gol 2- Harry Kane | Bayern Münih | 3 gol 1- Nicolo Tresoldi | Club Brugge | 4 gol