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UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Zirve el değişti...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başladı. Dev maçların ardından gol krallığı yarışı da nefesleri kesmeye devam etti. İşte listenin en tepesindeki oyuncu...

Giriş Tarihi: 14.10.2026 00:43 Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 01:10