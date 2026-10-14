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UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Zirve el değişti...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başladı. Dev maçların ardından gol krallığı yarışı da nefesleri kesmeye devam etti. İşte listenin en tepesindeki oyuncu...

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Giriş Tarihi: 14.10.2026 00:43 Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 01:10
UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Zirve el değişti...

Avrupa futbolunun zirve organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabı heyecanı başladı. Oynanan maçlarda futbolcuların bireysel performansları ön plana çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum netlik kazandı. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum…

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Zirve el değişti...

15- Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 2 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Zirve el değişti...

14- Marc Bartra | Real Betis | 2 gol

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UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Zirve el değişti...

13- Karim Adeyemi | Barcelona | 2 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Zirve el değişti...

12- Raphinha | Barcelona | 2 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Zirve el değişti...

11- Erling Haaland | Manchester City | 2 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Zirve el değişti...

10- Danijel Sturm | Slavia Prag | 2 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Zirve el değişti...

9- Santiago Mourino | Slavia Prag | 2 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Zirve el değişti...

8- Luis Suarez | Sporting | 2 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Zirve el değişti...

7- Michael Olise | Bayern Münih | 2 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Zirve el değişti...

6- Lautaro Martinez | Inter | 2 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Zirve el değişti...

5- Ousmane Dembele | Paris Saint-Germain | 2 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Zirve el değişti...

4- Ermedin Demirovic | Stuttgart | 3 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Zirve el değişti...

3- Ferran Torres | Paris Saint Germain | 3 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Zirve el değişti...

2- Harry Kane | Bayern Münih | 3 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı alev aldı! Zirve el değişti...

1- Nicolo Tresoldi | Club Brugge | 4 gol

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE #GALATASARAY #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ