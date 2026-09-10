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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 2026 | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar ligi puan durumu ne?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması heyecanı başladı. Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aldığı sonuçlar, puan durumundaki yerlerini de doğrudan etkiliyor.

Giriş Tarihi: 10.09.2026 13:39 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 14:25
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 2026 | Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar ligi puan durumu ne?
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İki temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı futbolseverlerin yakın takibinde. 36 takımlı lig aşamasında ilk 8 sırada yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9-24. sıradaki takımlar play-off oynayacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 2026 | Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar ligi puan durumu ne?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup olarak turnuvaya puansız başladı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla puanını 0'da bırakırken lig aşamasındaki sıralaması da şekillendi.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 2026 | Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar ligi puan durumu ne?

Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına bu akşam Roma karşısında çıkacak. Sarı-lacivertlilerin henüz puanı bulunmazken Roma karşılaşması öncesi mevcut sıralamada Fenerbahçe 0 puanla 13. sırada yer alıyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 2026 | Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar ligi puan durumu ne?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

  1. PSG — 3 puan
  2. Barcelona — 3 puan
  3. Sporting Lizbon — 3 puan
  4. Stuttgart — 3 puan
  5. Manchester City — 3 puan
  6. Aston Villa — 3 puan
  7. Real Betis — 3 puan
  8. Borussia Dortmund — 3 puan
  9. Liverpool — 3 puan
  10. Real Madrid — 3 puan
  11. Arsenal — 3 puan
  12. AEK — 3 puan
  13. Fenerbahçe — 0 puan
  14. Şahtar Donetsk — 0 puan
  15. Como — 0 puan
  16. PSV — 0 puan
  17. Bayern Münih — 0 puan
  18. Lens — 0 puan
  19. Bodø/Glimt — 0 puan
  20. Sabah — 0 puan
  21. RB Leipzig — 0 puan
  22. Slavia Prag — 0 puan
  23. Roma — 0 puan
  24. Manchester United — 0 puan
  25. Villarreal — 0 puan
  26. Club Brugge — 0 puan
  27. Lille — 0 puan
  28. İnter — 0 puan
  29. Atletico Madrid — 0 puan
  30. Napoli — 0 puan
  31. LASK Linz — 0 puan
  32. Viking — 0 puan
  33. Galatasaray — 0 puan
  34. Porto — 0 puan
  35. Feyenoord — 0 puan
  36. Slovan Bratislava — 0 puan
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 2026 | Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar ligi puan durumu ne?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör