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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 2026 | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar ligi puan durumu ne?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması heyecanı başladı. Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aldığı sonuçlar, puan durumundaki yerlerini de doğrudan etkiliyor.

Giriş Tarihi: 10.09.2026 13:39 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 14:25