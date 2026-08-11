Trend Galeri Trend Spor UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sturm Graz - Fenerbahçe maçının ne zaman, saat kaçta ve şifresiz kanalda yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu. İşte muhtemel ilk 11'ler ve maça dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 10.08.2026 20:30 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 07:07