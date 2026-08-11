Trend Galeri Trend Spor UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sturm Graz - Fenerbahçe maçının ne zaman, saat kaçta ve şifresiz kanalda yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu. İşte muhtemel ilk 11'ler ve maça dair tüm detaylar…

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 10.08.2026 20:30 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 07:07
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

Sturm Graz, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

Kritik karşılaşma Avusturya'nın Graz şehrindeki Graz Liebenau Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

Zorlu müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Alejandro Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Marcos Cerdan Aguilar üstlenecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Kritik müsabakada VAR'da Cesar Soto Grado, AVAR'da ise Valentin Gomez görev alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

Sturm Graz ile Fenerbahçe arasındaki heyecan dolu maç saat 21.30'da başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

F.BAHÇE NASIL TUR ATLAR?

İlk maçta rakibini İstanbul'da 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, beraberlik veya galibiyeti halinde adını UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yazdıracak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

Sarı-lacivertliler, tek farklı mağlubiyeti halinde yine tur atlayan taraf olacak. Sturm Graz'ın normal süreyi 2 farklı üstün kapaması halinde maç uzayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

Sturm Graz'ın Fenerbahçe'yi 3 veya daha farklı bir skorla mağlup etmesi halinde Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

STURM GRAZ'IN MUHTEMEL 11'i

Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ın Fenerbahçe maçındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Weinhandl, Stankovic, Hödl, Seild, Weiper, Jatta.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin Sturm Graz deplasmanında sahaya çıkması beklenen ilk 11 şu şekilde:

Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

MAÇ HANGİ KANALDA?

Sturm Graz ile Fenerbahçe arasındaki kritik müsabaka S Sport Plus ve TV100 ekranlarından yayınlanacak. Sturm Graz - Fenerbahçe mücadelesi TV100'den naklen ve şifresiz olarak futbolseverle buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon - Sparta Prag eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#STURM GRAZ #FENERBAHÇE #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #S SPORT PLUS #İSMAİL KARTAL