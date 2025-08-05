Trend Galeri Trend Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin geçen sezonu finalinde PSG, Inter'i 5-0 mağlup ederek ilk devler ligi kupasını kazandı. Luis Enrique'nin öğrencileri, Devler Ligi tarihinin en farklı final galibiyetine de imza attı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun başlamasına da kısa bir süre kalırken, turnuva tarihinde maç başına en çok gol atan oyuncuları listeledik. İşte o yıldızlar…

Giriş Tarihi: 05.08.2025 12:58 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 13:05
UEFA Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...

İŞTE O YILDIZLAR…

23 – Viktor Gyökeres / Sportin Lizbon - Manchester City (3 gol)

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...

22 - Vangelis Pavlidis / BenficaBarcelona (3 gol)

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...

21 – Morgan Rogers / Aston Villa – Celtic (3 gol)

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...

20 – Lautaro Martinez / Inter - Monaco (3 gol)

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...

19 – Ousmane Dembele / Stuttgart – PSG (3 gol)

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...

18 – Kylian Mbappe / Real MadridManchester City (3 gol)

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...

17 - Serhou Guirassy / Dortmund – Barcelona (3 gol)

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...

16 – Dada Prso / Monaco – Deportivo (4 gol)

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...

15 - Ruud van Nistelrooy / ManU – Sparta Prag (4 gol)

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...

14 - Andriy Shevchenko / Fenerbahçe – Milan (4 gol)

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...

13 – Bafetimbi Gomis / Dinamo Zagreb – Lyon (4 gol)

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...

12- Mario Gomez / Bayern Münih – Basel (4 gol)

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...

11 – Zlatan Ibrahimovic / Anderlecht – PSG (4 gol)

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...

10 - Cristiano Ronaldo / Real Madrid - Malmö (4 gol)

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...

9 – Serge Gnabry / Tottenham - Bayern Münih (4 gol)

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...

8 - Robert Lewandowski / Kızılyıldız – Bayern Münih (4 gol)

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...

7 – Josip Ilicic / Valencia – Atalanta (4 gol)

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...

6 - Olivier Giroud / Sevilla - Chelsea (4 gol)

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...

5 – Sebastien Haller / Sporting Lizbon - Ajax (4 gol)

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...

4 – Harry Kane / Bayern MünihDinamo Zagreb (4 gol)

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...

3 – Lionel Messi / Barcelona – Leverkusen (5 gol)

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...

2 - Luiz Adriano / Bate Borisov – Shakhtar Donetsk (5 gol)

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...

1 - Erling Haaland / Manchester City – RB Leipzig (5 gol)

(Transfermarkt)