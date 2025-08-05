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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne damgasını vurdular: Bir maçta en fazla gol atan futbolcular belli oldu...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin geçen sezonu finalinde PSG, Inter'i 5-0 mağlup ederek ilk devler ligi kupasını kazandı. Luis Enrique'nin öğrencileri, Devler Ligi tarihinin en farklı final galibiyetine de imza attı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun başlamasına da kısa bir süre kalırken, turnuva tarihinde maç başına en çok gol atan oyuncuları listeledik. İşte o yıldızlar…
Giriş Tarihi: 05.08.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 13:05