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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede
Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı. Devler Ligi'nin en değerli 50 futbolcusu belli oldu. Transfermarkt verilerine göre hazırlanan listede Arda Güler ile Victor Osimhen de yer aldı.
Giriş Tarihi: 09.09.2026 16:57
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 17:03