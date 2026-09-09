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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede

Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı. Devler Ligi'nin en değerli 50 futbolcusu belli oldu. Transfermarkt verilerine göre hazırlanan listede Arda Güler ile Victor Osimhen de yer aldı.

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Giriş Tarihi: 09.09.2026 16:57 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 17:03
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda ilk hafta maçları oynanıyor. Dev heyecanda Türkiye'den Fenerbahçe ile Galatasaray da mücadele edecek. Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda forma giyen en değerli 50 futbolcu listesi yayınlandı. Galatasaray'dan Victor Osimhen'in yanı sıra, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler de listede kendisine yer buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en değerli 50 futbolcusu…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede

1- Erling Haaland | Manchester City | 220 milyon Euro

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede

2- Lamine Yamal | Barcelona | 220 milyon Euro

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede

3- Kylian Mbappe | Real Madrid | 200 milyon Euro

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede

4- Michael Olise | Bayern Münih | 170 milyon Euro

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede

5- Jude Bellingham | Real Madrid | 160 milyon Euro

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede

6- Pedri | Barcelona | 150 milyon Euro

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede

7- Joao Neves | Paris Saint Germain | 140 milyon Euro

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede

8- Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint Germain | 140 milyon Euro

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede

9- Vitinha | Paris Saint Germain | 140 milyon Euro

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede

10- Vinicius Junior | Real Madrid | 140 milyon Euro

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede

11- Declan Rice | Arsenal | 120 milyon Euro

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede

12- Julian Alvarez | Atletico Madrid | 120 milyon Euro

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede

13- Desire Doue | Paris Saint Germain | 120 milyon Euro

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede

14- Bukayo Saka | Arsenal | 110 milyon Euro

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede

15- Elliot Anderson | Manchester City | 110 milyon Euro

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede

16- William Saliba | Arsenal | 100 milyon Euro

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede

17- Ousmane Dembele | Paris Saint Germain | 100 milyon Euro

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede

18- Jamal Musiala | Bayern Münih | 100 milyon Euro

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede

19- Dominik Szoboszlai | Liverpool | 100 milyon Euro

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede

20- Florian Wirtz | Liverpool | 100 milyon Euro

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede

21- Enzo Fernandez | Manchester City | 100 milyon Euro

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede

22- Pau Cubarsi | Barcelona | 100 milyon Euro

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede

23- Fermin Lopez | Barcelona | 100 milyon Euro