UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en değerli 50 futbolcusu! Arda Güler ve Victor Osimhen listede

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda ilk hafta maçları oynanıyor. Dev heyecanda Türkiye'den Fenerbahçe ile Galatasaray da mücadele edecek. Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda forma giyen en değerli 50 futbolcu listesi yayınlandı. Galatasaray'dan Victor Osimhen'in yanı sıra, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler de listede kendisine yer buldu.