UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları oynanıyor. Dev organizasyonda oynanan maçların yanı sıra teknik direktörler de dikkat çekiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı teknik direktörleri sıralaması yayınlandı. Türk teknik direktörler Arda Turan, Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın listedeki yerleri netlik kazandı. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı teknik direktörleri…