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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında ilk hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Saha kenarında yer alan teknik direktörler takımların performansında önemli rol oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı teknik direktörleri listesi belli oldu. Okan Buruk, Arda Turan ve İsmail Kartal'ın yerleri dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 09.09.2026 20:18
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 07:15