Trend Galeri Trend Spor UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında ilk hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Saha kenarında yer alan teknik direktörler takımların performansında önemli rol oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı teknik direktörleri listesi belli oldu. Okan Buruk, Arda Turan ve İsmail Kartal'ın yerleri dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 09.09.2026 20:18 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 07:15
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…
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Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları oynanıyor. Dev organizasyonda oynanan maçların yanı sıra teknik direktörler de dikkat çekiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı teknik direktörleri sıralaması yayınlandı. Türk teknik direktörler Arda Turan, Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın listedeki yerleri netlik kazandı. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı teknik direktörleri…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

36- Francesco Farioli | Porto | 37 yaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

35- Davide Ancelotti | Lille | 37 yaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

34- Inigo Perez | Villarreal | 38 yaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

33- Cesc Fabregas | Como | 39 yaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

32- Arda Turan | Shakhtar Donetsk | 39 yaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

31- Vincent Kompany | Bayern Münih | 40 yaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

30- Yaya Toure | Slovan Bratislava | 43 yaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

29- Mikel Arteta | Arsenal | 44 yaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

28- Sebastian Hoeneb | Stuttgart | 44 yaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

27- Andoni Iraola | Liverpool | 44 yaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

26- Morten Jensen | Viking | 45 yaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

25- Rui Borges | Sporting Lizbon | 45 yaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

24- Cristian Chivu | Inter | 45 yaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

23- Michael Carrick | Manchester United | 45 yaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

22- Martin Demichelis | RB Leipzig | 45 yaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

21- Dino Toppmöller | Lens | 45 yaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

20- Enzo Maresca | Manchester City | 46 yaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

19- Marko Nikolic | AEK | 47 yaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

18- Ivan Leko | Club Brugge | 48 yaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

17- Valdas Dambrauskas | Sabah | 49 yaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

16- Jindrich Trpisovsky | Slavia Prag | 50 yaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

15- Giovanni van Bronckhorst | Feyenoord | 51 yaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

14- Okan Buruk | Galatasaray | 52 yaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri belli oldu! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…

13- Unai Emery | Aston Villa | 54 yaş