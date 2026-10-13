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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri ortaya çıktı! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı teknik direktörleri ortaya çıktı! Arda Turan, İsmail Kartal ve Okan Buruk…
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev heyecan ikinci hafta maçlarıyla sürüyor. Saha kenarında yer alan teknik direktörler takımların performansında önemli rol oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı teknik direktörleri listesi belli oldu. Okan Buruk, Arda Turan ve İsmail Kartal'ın yerleri dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 13.10.2026 18:24
Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 18:26