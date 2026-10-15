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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Aston Villa-Fenerbahçe maçı sonrası son durum...
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Aston Villa-Fenerbahçe maçı sonrası son durum...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı. Temsilcilerimiz Galatasaray, sahasında Barcelona'ya, Fenerbahçe ise deplasmanda Aston Villa'ya yenildi. Müsabakakarın ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
Giriş Tarihi: 15.10.2026 07:17
Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 07:22