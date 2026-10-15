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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Aston Villa-Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı. Temsilcilerimiz Galatasaray, sahasında Barcelona'ya, Fenerbahçe ise deplasmanda Aston Villa'ya yenildi. Müsabakakarın ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

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Giriş Tarihi: 15.10.2026 07:17 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 07:22
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Aston Villa-Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2.haftasında Fenerbahçe, İngiliz ekibi Aston Villa'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 6-0 yenik ayrıldı.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Aston Villa-Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ilk 2 hafta sonunda 1 puanda kaldı.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Aston Villa-Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında bir diğer temsilcimiz Galatasaray, salı günü oynanan maçta sahasında Barcelona'yı ağırladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Aston Villa-Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

CİMBOM SONUNU GETİREMEDİ

İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede kazanan taraf 4-1'lik skorla Katalan temsilcisi oldu. Karşılaşmalar sonrasında UEFA ülke puanı da güncellendi.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Aston Villa-Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

İşte sıralamadaki son durum ve Türkiye'nin yeri...

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Aston Villa-Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

1- İngiltere | 104.463 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Aston Villa-Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

2- İtalya | 88.589 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Aston Villa-Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

3- İspanya | 84.993 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Aston Villa-Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

4- Almanya | 82.259 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Aston Villa-Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

5- Fransa | 69.439 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Aston Villa-Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

6- Portekiz | 66.150 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Aston Villa-Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

7- Belçika | 59.850 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Aston Villa-Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

8- Hollanda | 52.895 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Aston Villa-Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

9- TÜRKİYE | 50.275 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Aston Villa-Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

10- Çekya | 45.125 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Aston Villa-Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

11- Polonya | 45.125 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Aston Villa-Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

12- Yunanistan | 45.012 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Aston Villa-Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

13- Norveç | 39.212 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Aston Villa-Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

14- Danimarka | 38.306 puan

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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