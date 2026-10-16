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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarının ardından son durum...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta, Konferans Ligi'nde ise ilk hafta maçları tamamlandı. Beşiktaş, Almanya'nın Hoffenheim takımını 3-2 mağlup etti. Trabzonspor ise KuPS'u 4-2 yendi. Müsabakaların ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Giriş Tarihi: 15.10.2026 23:56 Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 00:06