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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarının ardından son durum...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta, Konferans Ligi'nde ise ilk hafta maçları tamamlandı. Beşiktaş, Almanya'nın Hoffenheim takımını 3-2 mağlup etti. Trabzonspor ise KuPS'u 4-2 yendi. Müsabakaların ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

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Giriş Tarihi: 15.10.2026 23:56 Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 00:06
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçlarının ardından son durum...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. Kartal, karşılaşmayı 3-2 kazandı.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçlarının ardından son durum...

Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde KuPS ile karşılaştı. Bordo-mavili takım, rakibini 3-2 mağlup etti.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçlarının ardından son durum...

Temsilcilerimizin galibiyetlerinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçlarının ardından son durum...

İşte sıralamadaki son durum ve Türkiye'nin yeri...

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçlarının ardından son durum...

1- İngiltere | 104.685 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçlarının ardından son durum...

2- İtalya | 88.874 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçlarının ardından son durum...

3- İspanya | 84.993 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçlarının ardından son durum...

4- Almanya | 82.545 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçlarının ardından son durum...

5- Fransa | 70.010 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçlarının ardından son durum...

6- Portekiz | 66.150 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçlarının ardından son durum...

7- Belçika | 60.450 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçlarının ardından son durum...

8- Hollanda | 53.229 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçlarının ardından son durum...

9- TÜRKİYE | 51.075 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçlarının ardından son durum...

10- Yunanistan | 45.412 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçlarının ardından son durum...

11- Çekya | 45.325 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçlarının ardından son durum...

12- Polonya | 45.125 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçlarının ardından son durum...

13- Norveç | 39.412 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçlarının ardından son durum...

14- Danimarka | 38.556 puan

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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