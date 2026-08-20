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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası Türkiye'nin yeni yeri

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı başladı. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor sahaya çıktı. Her iki ekibin mücadelesinin ardından ülke puanı da güncellendi. İşte yenilenen sıralama sonrası Türkiye'nin yeri...

Giriş Tarihi: 20.08.2026 22:25 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 22:31