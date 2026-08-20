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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası Türkiye'nin yeni yeri

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı başladı. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor sahaya çıktı. Her iki ekibin mücadelesinin ardından ülke puanı da güncellendi. İşte yenilenen sıralama sonrası Türkiye'nin yeri...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 20.08.2026 22:25 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 22:31
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası Türkiye’nin yeni yeri

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları geride kaldı. Temsilcimiz Trabzonspor ve Beşiktaş sahaya çıktı.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası Türkiye’nin yeni yeri

BEŞİKTAŞ EVİNDE KAZANDI

Beşiktaş, sahasında Zalgiris ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibi 2-0 yenerek tur kapısını araladı.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası Türkiye’nin yeni yeri

FIRTINA TURU RÖVANŞA BIRAKTI

Trabzonspor ise evinde Ferençvaroş ile kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer rakibine 1-0 mağlup oldu.

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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası Türkiye’nin yeni yeri

Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının ardından UEFA ülke puanındaki son durum da ortaya çıktı. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası Türkiye’nin yeni yeri

1- İngiltere | 98.574 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası Türkiye’nin yeni yeri

2- İtalya | 84.232 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası Türkiye’nin yeni yeri

3- İspanya | 78.618 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası Türkiye’nin yeni yeri

4- Almanya | 76.688 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası Türkiye’nin yeni yeri

5- Fransa | 65.296 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası Türkiye’nin yeni yeri

6- Portekiz | 61.450 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası Türkiye’nin yeni yeri

7- Belçika | 57.150 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası Türkiye’nin yeni yeri

8- Hollanda | 49.895 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası Türkiye’nin yeni yeri

9- TÜRKİYE | 47.075 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası Türkiye’nin yeni yeri

10- Polonya | 44.725 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası Türkiye’nin yeni yeri

11- Çekya | 43.025 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası Türkiye’nin yeni yeri

12- Yunanistan | 41.612 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası Türkiye’nin yeni yeri

13- Danimarka | 37.556 puan

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor ve Beşiktaş maçları sonrası Türkiye’nin yeni yeri

14- Norveç | 35.312 puan

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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