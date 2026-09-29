Trend Galeri Trend Spor UEFA Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da sürüyor! İşte şifresiz maçların programı...

UEFA Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da sürüyor! İşte şifresiz maçların programı...

UEFA Uluslar Ligi'nde futbol şöleni Turkuvaz Medya'da devam ediyor. Dev organizasyonda bugün şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu. İşte Turkuvaz Medya aracılığıyla UEFA Uluslar Ligi'nde şifresiz yayınlanacak olan tüm maçların programı…

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Giriş Tarihi: 29.09.2026 01:32 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 07:06
UEFA Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da sürüyor! İşte şifresiz maçların programı...

UEFA Uluslar Ligi'nde futbolun kalbi Turkuvaz Medya'da atıyor. İşte dev organizasyonda bugün oynanacak mücadelelerin programı...

UEFA Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da sürüyor! İşte şifresiz maçların programı...

İlk maçında nefes kesen düellonun ardından İngiltere'yi 3-2 yenen son Dünya şampiyonu İspanya, ikinci sınavında Hırvatistan'ı konuk edecek.

UEFA Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da sürüyor! İşte şifresiz maçların programı...

Uluslar A Ligi 3. Grup'taki ilk karşılaşmasında Çekya'yı deviren Bilic'in öğrencileri, İspanya'da sürpriz yapıp 6 puana çıkmak istiyor. 21.45'teki bu heyecan fırtınası A Haber ekranlarında olacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da sürüyor! İşte şifresiz maçların programı...

İngiltere ise Çekya deplasmanında galibiyet arayacak. Aynı saatte oynanacak müsabakayı A Spor naklen yayınlayacak.

UEFA Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da sürüyor! İşte şifresiz maçların programı...

Uluslar B Ligi 1. Grup'ta Murat Yakın'ın ekibi İsviçre, İskoçya ile kozlarını paylaşacak. 21.45'te başlayacak mücadele A Para'da futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da sürüyor! İşte şifresiz maçların programı...

İşte Turkuvaz Medya aracılığıyla ekranlara gelecek tüm maçlar…

UEFA Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da sürüyor! İşte şifresiz maçların programı...

29 Eylül Salı

21:45 İspanya-Hırvatistan / A HABER

21:45 Çekya-İngiltere / A SPOR

21.45 İskoçya-İsviçre / A PARA

UEFA Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da sürüyor! İşte şifresiz maçların programı...

1 Ekim Perşembe

21:45 Almanya-Sırbistan / A HABER

21:45 Danimarka-Portekiz / A2

21.45 Yunanistan-Hollanda / A SPOR

UEFA Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da sürüyor! İşte şifresiz maçların programı...

2 Ekim Cuma

21:45 Belçika-Türkiye / ATV

21:45 Fransa-İtalya / A SPOR

21.45 (Bosna Hersek-İsveç) A PARA

UEFA Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da sürüyor! İşte şifresiz maçların programı...

3 Ekim Cumartesi

19:00 Hırvatistan-İngiltere / A SPOR

21:45 İspanya-Çekya / A HABER

21.45 İsviçre-Slovenya / A SPOR

21.45 Kuzey Makedonya-İskoçya / A PARA

UEFA Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da sürüyor! İşte şifresiz maçların programı...

4 Ekim Pazar

19:00 Kosova-Avusturya / A SPOR

21.45 Yunanistan –Almanya / A2

21.45 Hollanda-Sırbistan / A SPOR

21.45 Portekiz-Norveç / A HABER

UEFA Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da sürüyor! İşte şifresiz maçların programı...

5 Ekim Pazartesi

21.45 İtalya-Türkiye / ATV

21.45 Fransa-Belçika / A SPOR

21.45 Romanya-İsveç / A PARA

UEFA Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da sürüyor! İşte şifresiz maçların programı...

6 Ekim Salı

21.45 Hırvatistan-İspanya / A HABER

21.45 İngiltere-Çekya / A SPOR

21.45 İsviçre-Kuzey Makedonya / A PARA

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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