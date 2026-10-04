UEFA Uluslar Ligi şöleni Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

Avrupa futbolunun milli düzeydeki en önemli organizasyonlarından UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasında 4. hafta maçları heyecanı başlıyor. Dev organizasyonda bugün oynanacak 4 maç Turkuvaz Medya aracılığıyla şifresiz olarak yayınlanacak. KOSOVA – AVUSTURYA MAÇI A SPOR'DA Kosova, UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Kosova ile Avusturya arasındaki müsabaka A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Heyecan dolu mücadele aynı zamanda A Spor Radyo'dan da takip edilebilecek. YUNANİSTAN – ALMANYA MAÇI A2'DE Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan deplasmanına konuk olacak. Yunanistan ile Almanya arasındaki maç saat 21.45'te başlayacak ve A2'den yayınlanacak. HOLLANDA – SIRBİSTAN MAÇI A SPOR'DA Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nde 4. haftada Sırbistan'ı konuk edecek. Hollanda ile Sırbistan arasındaki kritik maç A Spor'dan canlı yayınlanacak. Hollanda – Sırbistan karşılaşması aynı zamanda A Spor Radyo'dan takip edilebilecek. PORTEKİZ – NORVEÇ MAÇI A HABER'DE Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftasında Norveç'i ağırlayacak. Portekiz ile Norveç arasındaki mücadele A Haber'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.