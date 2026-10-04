Trend Galeri Trend Spor UEFA Uluslar Ligi şöleni Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

UEFA Uluslar Ligi şöleni Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 4. hafta maçları ile devam edecek. Turkuvaz Medya'da bugün 4 maç birden şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. İşte günün programı…

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Giriş Tarihi: 03.10.2026 21:38 Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 06:59
UEFA Uluslar Ligi şöleni Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

Avrupa futbolunun milli düzeydeki en önemli organizasyonlarından UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasında 4. hafta maçları heyecanı başlıyor.

UEFA Uluslar Ligi şöleni Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

Dev organizasyonda bugün oynanacak 4 maç Turkuvaz Medya aracılığıyla şifresiz olarak yayınlanacak.

UEFA Uluslar Ligi şöleni Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

KOSOVA – AVUSTURYA MAÇI A SPOR'DA

Kosova, UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
UEFA Uluslar Ligi şöleni Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

Kosova ile Avusturya arasındaki müsabaka A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

UEFA Uluslar Ligi şöleni Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

Heyecan dolu mücadele aynı zamanda A Spor Radyo'dan da takip edilebilecek.

UEFA Uluslar Ligi şöleni Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

YUNANİSTAN – ALMANYA MAÇI A2'DE

Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan deplasmanına konuk olacak.

UEFA Uluslar Ligi şöleni Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

Yunanistan ile Almanya arasındaki maç saat 21.45'te başlayacak ve A2'den yayınlanacak.

UEFA Uluslar Ligi şöleni Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

HOLLANDA – SIRBİSTAN MAÇI A SPOR'DA

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nde 4. haftada Sırbistan'ı konuk edecek.

UEFA Uluslar Ligi şöleni Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

Hollanda ile Sırbistan arasındaki kritik maç A Spor'dan canlı yayınlanacak.

UEFA Uluslar Ligi şöleni Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

Hollanda – Sırbistan karşılaşması aynı zamanda A Spor Radyo'dan takip edilebilecek.

UEFA Uluslar Ligi şöleni Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

PORTEKİZ – NORVEÇ MAÇI A HABER'DE

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftasında Norveç'i ağırlayacak.

UEFA Uluslar Ligi şöleni Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

Portekiz ile Norveç arasındaki mücadele A Haber'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #TURKUVAZ MEDYA