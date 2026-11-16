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UEFA Uluslar Ligi'nde galibiyet alamayan takımlar belli oldu! Türkiye de listede...
UEFA Uluslar Ligi'nde galibiyet alamayan takımlar belli oldu! Türkiye de listede...
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürerken, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu takımlar galibiyet sevinci yaşayamadı. Ay-yıldızlılar, son maçında Fransa'ya mağlup olurken, galibiyet alamayan takımların listesi dikkat çekti. İşte o sıralama...
Giriş Tarihi: 16.11.2026 07:00
Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 07:01