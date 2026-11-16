Trend Galeri Trend Spor UEFA Uluslar Ligi'nde galibiyet alamayan takımlar belli oldu! Türkiye de listede...

UEFA Uluslar Ligi'nde galibiyet alamayan takımlar belli oldu! Türkiye de listede...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürerken, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu takımlar galibiyet sevinci yaşayamadı. Ay-yıldızlılar, son maçında Fransa'ya mağlup olurken, galibiyet alamayan takımların listesi dikkat çekti. İşte o sıralama...

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Giriş Tarihi: 16.11.2026 07:00 Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 07:01
UEFA Uluslar Ligi’nde galibiyet alamayan takımlar belli oldu! Türkiye de listede...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Organizasyonun altıncı ve son haftasında birbirinden heyecanlı maçlar oynandı.

UEFA Uluslar Ligi’nde galibiyet alamayan takımlar belli oldu! Türkiye de listede...

A Milli Takımımız, dün akşam gruptaki son maçında Fransa ile karşı karşıya geldi.

UEFA Uluslar Ligi’nde galibiyet alamayan takımlar belli oldu! Türkiye de listede...

Mücadeleyi 2-1 kaybeden Türkiye, A Ligi'ni galibiyet alamadan tamamladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
UEFA Uluslar Ligi’nde galibiyet alamayan takımlar belli oldu! Türkiye de listede...

Bu karşılaşmanın ardından dev organizasyonda galibiyet alamayan takımlar da belli oldu. İşte o liste...

UEFA Uluslar Ligi’nde galibiyet alamayan takımlar belli oldu! Türkiye de listede...

İŞTE GALİBİYETİ OLMAYAN TAKIMLAR…

Türkiye

Puan: 0

UEFA Uluslar Ligi’nde galibiyet alamayan takımlar belli oldu! Türkiye de listede...

Sırbistan

Puan: 0

UEFA Uluslar Ligi’nde galibiyet alamayan takımlar belli oldu! Türkiye de listede...

Çekya

Puan: 0

UEFA Uluslar Ligi’nde galibiyet alamayan takımlar belli oldu! Türkiye de listede...

Kuzey Makedonya

Puan: 0

UEFA Uluslar Ligi’nde galibiyet alamayan takımlar belli oldu! Türkiye de listede...

Gürcistan

Puan: 2

UEFA Uluslar Ligi’nde galibiyet alamayan takımlar belli oldu! Türkiye de listede...

İsrail

Puan: 3

UEFA Uluslar Ligi’nde galibiyet alamayan takımlar belli oldu! Türkiye de listede...

San Marino

Puan: 0

UEFA Uluslar Ligi’nde galibiyet alamayan takımlar belli oldu! Türkiye de listede...

Letonya

Puan: 2

UEFA Uluslar Ligi’nde galibiyet alamayan takımlar belli oldu! Türkiye de listede...

Kazakistan

Puan: 2

UEFA Uluslar Ligi’nde galibiyet alamayan takımlar belli oldu! Türkiye de listede...

Faroe Adaları

Puan: 5

UEFA Uluslar Ligi’nde galibiyet alamayan takımlar belli oldu! Türkiye de listede...

Cebelitarık

Puan: 2

UEFA Uluslar Ligi’nde galibiyet alamayan takımlar belli oldu! Türkiye de listede...

Liechtenstein

Puan: 1

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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