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UEFA Uluslar Ligi’nin en değerli takımı belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kadrosu açıklandı. UEFA Uluslar Ligi A Ligi heyecanı öncesi gözler en değerli takımlara çevrildi. İşte UEFA Uluslar Ligi'nin en değerli takımları…

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 21.09.2026 18:03 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 18:05
UEFA Uluslar Ligi’nin en değerli takımı belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

UEFA Uluslar Ligi A Ligi heyecanı başlıyor. Dev organizasyonda Türkiye A Milli Futbol Takımı da mücadele edecek. UEFA Uluslar Ligi A Ligi öncesi en değerli takımlar listesi yayınlandı. Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti.

UEFA Uluslar Ligi’nin en değerli takımı belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde ilk maçlar öncesi en değerli takımlar şu şekilde…

UEFA Uluslar Ligi’nin en değerli takımı belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

1- İngiltere | 1.67 milyar Euro

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UEFA Uluslar Ligi’nin en değerli takımı belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

2- Fransa | 1.44 milyar Euro

UEFA Uluslar Ligi’nin en değerli takımı belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

3- İspanya | 1.35 milyar Euro

UEFA Uluslar Ligi’nin en değerli takımı belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

4- Almanya | 1.33 milyar Euro

UEFA Uluslar Ligi’nin en değerli takımı belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

5- Portekiz | 1.00 milyar Euro

UEFA Uluslar Ligi’nin en değerli takımı belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

6- İtalya | 871.50 milyon Euro

UEFA Uluslar Ligi’nin en değerli takımı belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

7- Hollanda | 852.00 milyon Euro

UEFA Uluslar Ligi’nin en değerli takımı belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

8- Norveç | 620.10 milyon Euro

UEFA Uluslar Ligi’nin en değerli takımı belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

9- Belçika | 568.80 milyon Euro

UEFA Uluslar Ligi’nin en değerli takımı belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

10- Hırvatistan | 424.00 milyon Euro

UEFA Uluslar Ligi’nin en değerli takımı belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

11- Danimarka | 421.00 milyon Euro

UEFA Uluslar Ligi’nin en değerli takımı belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

12- Türkiye | 407.00 milyon Euro

UEFA Uluslar Ligi’nin en değerli takımı belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

13- Yunanistan | 323.60 milyon Euro

UEFA Uluslar Ligi’nin en değerli takımı belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

14- Sırbistan | 316.60 milyon Euro

UEFA Uluslar Ligi’nin en değerli takımı belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

15- Galler | 210.75 milyon Euro

UEFA Uluslar Ligi’nin en değerli takımı belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

16- Çekya | 186.55 milyon Euro

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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