UEFA Uluslar Ligi’nin en değerli takımı belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

UEFA Uluslar Ligi A Ligi heyecanı başlıyor. Dev organizasyonda Türkiye A Milli Futbol Takımı da mücadele edecek. UEFA Uluslar Ligi A Ligi öncesi en değerli takımlar listesi yayınlandı. Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti. UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde ilk maçlar öncesi en değerli takımlar şu şekilde... 1- İngiltere | 1.67 milyar Euro 2- Fransa | 1.44 milyar Euro 3- İspanya | 1.35 milyar Euro 4- Almanya | 1.33 milyar Euro 5- Portekiz | 1.00 milyar Euro 6- İtalya | 871.50 milyon Euro 7- Hollanda | 852.00 milyon Euro 8- Norveç | 620.10 milyon Euro 9- Belçika | 568.80 milyon Euro 10- Hırvatistan | 424.00 milyon Euro 11- Danimarka | 421.00 milyon Euro 12- Türkiye | 407.00 milyon Euro 13- Yunanistan | 323.60 milyon Euro 14- Sırbistan | 316.60 milyon Euro 15- Galler | 210.75 milyon Euro 16- Çekya | 186.55 milyon Euro