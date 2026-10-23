UEFA verileri hatalı! Fenerbahçe maçı sonrası ortaya çıktı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında İstanbul'da Slavia Prag'ı konuk etmişti. Sarı-lacivertliler maçta 2-0'lık üstünlüğü yakalamış ancak karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona ermişti. Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı sonrası tüm odak Galatasaray ile oynanacak derbiye çevrildi. KOŞU MESAFESİ FARKI DİKKAT ÇEKMİŞTİ Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynanan maçta iki takım arasındaki 9 km'lik koşu mesafesi farkı çok konuşulmuştu. UEFA'nın ölçümü ile Fenerbahçe'ye gelen veriler arasında ciddi bir fark olduğu öğrenildi. UEFA ile Fenerbahçe'nin çalıştığı veri şirketlerinin farklı olması nedeniyle bu durumun yaşandığı belirtildi. FARK 3 KİLOMETRE Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'ye verilen bilgilerde iki takım arasında 3 km'lik bir koşu mesafesi farkı olduğu vurgulandı. Fenerbahçe'nin bu verileri, aynı zamanda TFF'nin de çalıştığı şirketten elde ettiği kaydedildi. OKAN BURUK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un UEFA'nın verilerinin yanlış olduğunu geçen sezon dile getirdiği belirtildi. Okan Buruk'un şu sözleri kullandığı hatırlatıldı: 'UEFA'nın sitesindeki verilerde problem ve yanlışlık var. Maçtan sonra bana söylendiğinde rakibin topun arkasında koşmasına bağladım. Maçtan sonra verilere şaşırmıştım ve 'Bu kadar fark nasıl oldu?' diye düşündüm. İki takım arasında bu kadar farkı hissetmedim. İki takım arasında büyük fark yoktu. UEFA'nın verilerinin yanlış olduğu ortaya çıktı.'