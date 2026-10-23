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UEFA verileri hatalı! Fenerbahçe maçı sonrası ortaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynadığı müsabaka sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. UEFA'nın verilerinin hatalı olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 23.10.2026 19:17 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 19:18
UEFA verileri hatalı! Fenerbahçe maçı sonrası ortaya çıktı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında İstanbul'da Slavia Prag'ı konuk etmişti.

UEFA verileri hatalı! Fenerbahçe maçı sonrası ortaya çıktı

Sarı-lacivertliler maçta 2-0'lık üstünlüğü yakalamış ancak karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona ermişti.

UEFA verileri hatalı! Fenerbahçe maçı sonrası ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı sonrası tüm odak Galatasaray ile oynanacak derbiye çevrildi.

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UEFA verileri hatalı! Fenerbahçe maçı sonrası ortaya çıktı

KOŞU MESAFESİ FARKI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynanan maçta iki takım arasındaki 9 km'lik koşu mesafesi farkı çok konuşulmuştu.

UEFA verileri hatalı! Fenerbahçe maçı sonrası ortaya çıktı

UEFA'nın ölçümü ile Fenerbahçe'ye gelen veriler arasında ciddi bir fark olduğu öğrenildi.

UEFA verileri hatalı! Fenerbahçe maçı sonrası ortaya çıktı

UEFA ile Fenerbahçe'nin çalıştığı veri şirketlerinin farklı olması nedeniyle bu durumun yaşandığı belirtildi.

UEFA verileri hatalı! Fenerbahçe maçı sonrası ortaya çıktı

FARK 3 KİLOMETRE

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'ye verilen bilgilerde iki takım arasında 3 km'lik bir koşu mesafesi farkı olduğu vurgulandı.

UEFA verileri hatalı! Fenerbahçe maçı sonrası ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin bu verileri, aynı zamanda TFF'nin de çalıştığı şirketten elde ettiği kaydedildi.

UEFA verileri hatalı! Fenerbahçe maçı sonrası ortaya çıktı

OKAN BURUK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un UEFA'nın verilerinin yanlış olduğunu geçen sezon dile getirdiği belirtildi.

UEFA verileri hatalı! Fenerbahçe maçı sonrası ortaya çıktı

Okan Buruk'un şu sözleri kullandığı hatırlatıldı: "UEFA'nın sitesindeki verilerde problem ve yanlışlık var. Maçtan sonra bana söylendiğinde rakibin topun arkasında koşmasına bağladım. Maçtan sonra verilere şaşırmıştım ve 'Bu kadar fark nasıl oldu?' diye düşündüm. İki takım arasında bu kadar farkı hissetmedim. İki takım arasında büyük fark yoktu. UEFA'nın verilerinin yanlış olduğu ortaya çıktı."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #SLAVİA PRAG #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #UEFA