UEFA verileri hatalı! Fenerbahçe maçı sonrası ortaya çıktı

Okan Buruk'un şu sözleri kullandığı hatırlatıldı: "UEFA'nın sitesindeki verilerde problem ve yanlışlık var. Maçtan sonra bana söylendiğinde rakibin topun arkasında koşmasına bağladım. Maçtan sonra verilere şaşırmıştım ve 'Bu kadar fark nasıl oldu?' diye düşündüm. İki takım arasında bu kadar farkı hissetmedim. İki takım arasında büyük fark yoktu. UEFA'nın verilerinin yanlış olduğu ortaya çıktı."