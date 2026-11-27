"ARDA TURAN HİÇBİR VARLIK GÖSTEREMEDİ"

Böyle şeyler olur. Genel tecrübesizliği, deyim yerindeyse gençliği nedeniyle "omurgası" ve karakteri henüz oturmamış bir takımda böyle şeyler yaşanır. Ve tam bu noktada başantrenör figürü birinci, belirleyici role çıkar. Peki bu figür son üç maçta ne yapıyor? Yalnızca "mağlubiyeti hak etmedik", "henüz yolun başındayız" ve "potansiyelimiz var" tespitini yapmakla yetiniyor. Belki de öyledir. Ama bununla birlikte Arda Turan'ın kendisi bu son üç maçta, özellikle de son ikisinde hiçbir varlık göstermedi.