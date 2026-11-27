Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu. Shakhtar Donetsk'in Şampiyonlar Ligi'ndeki peş peşe üç mağlubiyet alamsını Ukraynalı gazeteci Valeriy Vasilenko yorumladı. Valeriy Vasilenko'nun Arda Turan için kullandığı şok ifadeler ön plana çıktı. Nasıl görürsünüz bilmem ama şahsen bana Şampiyonlar Ligi'ndeki bu yenilgi bir teknik direktör yenilgisi gibi görünüyor. Öncelikle teknik direktör yenilgisi. Çok açık konuşmak gerekirse, Arda Turan'ı hiçbir zaman bırakın yeni Diego Simeone'yi, yeni Fatih Terim olarak bile görmedim. Bu arkadaşın futbolculuk soyadı fazla parlatılmış durumda ve şimdi de işte bu sayede, o oyunculuk soyadı sayesinde kendine bir teknik adamlık ismi edinmeye çalışıyor. 'BREZİLYALI HARİKA ÇOCUKLARA...' Zaten Zorya'yı ya da Livyi Bereh'i yenemeyeceklerse, sıradaki Brezilyalı harika çocuklara on beşer milyon ödemenin ne anlamı var ki? Arda Turan bir insan, bir kişilik olarak bana çok sempatik geliyor. Hatta geçmişteki o yankı uyandıran taşkınlıklarını bile istenirse gençliğine ya da mizacına yorabiliriz. Ülkemize verdiği destek çok samimi ve içten. Bana kalırsa mevcut kulüp patronunun tavrından katbekat daha samimi. Ancak Shakhtar'ın teknik direktörü olarak Arda Turan, bana göre gelişiminin bir tür ön aşamasında takılıp kalmış durumda. Geçen sezon Arda Turan'ın Shakhtar'ı, fiziksel kondisyon eksikliği nedeniyle yerden yere vuruluyordu. Türk çalıştırıcı eleştirilerden ders çıkardı ve bu sezon takımı koşuyor. Bu sezon ekiplerinin gücü iki yarıya da yetiyor. 'DIŞARIDAN BAKINCA TUHAF GELİYOR' Fakat bununla birlikte bu sezon başka bir dert ortaya çıktı: yaratıcılık eksikliği. Özellikle de hücumdaki yaratıcılık eksikliği. Topa açıkça hâkim olan Latin Amerikalı yeteneklerin isimleriyle dolu Shakhtar'ın tam da hücum hattında varlık gösterememesi dışarıdan bakınca tuhaf geliyor. Evet, tüm o Izaky'lerin ve Meirelles'lerin fiyat-performans dengesine dair zaman zaman soru işaretleri var ama genel olarak bu gençler futbol oynamayı biliyor; hem de her şeyden önce hücum futbolunu. Ancak son maçlarda Shakhtar'ın Brezilyalı harika çocukları nedense hücum futbolu oynamıyor. Ve bu noktada Arda Turan'a günah çıkarıyorum. Şimdi Ukrayna ligini boş verelim, gerekirse onu ileride konuşuruz. Şu an başka bir şey lazım. Shakhtar'ın şu an Inter'den, Sporting'den ve Fenerbahçe'den daha güçlü olduğunu kesinlikle iddia etmiyorum. İsimlere, tecrübeye bakarsak şimdiki Shakhtar daha zayıf kalıyor. 'KESİNLİKLE HİÇBİR ŞEY YAPMADI' Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç rakibinin tamamı şu ya da bu ölçüde sorunlu ekipler. Onlardan puan koparılacaksa, tam da şimdi koparılmalıydı. Oysa Shakhtar, elverişli durumdan yararlanmak için hiçbir şey, ama kesinlikle hiçbir şey yapmadı. Inter maçında Donetskli Brezilyalılar kendilerini vitrine çıkarma pazarı kurdu, Sporting karşılaşmasında yatağın sol tarafından kalktılar, Fenerbahçe maçında ise sahaya çıkmayı tamamen unuttular. 'ARDA TURAN HİÇBİR VARLIK GÖSTEREMEDİ' Böyle şeyler olur. Genel tecrübesizliği, deyim yerindeyse gençliği nedeniyle 'omurgası' ve karakteri henüz oturmamış bir takımda böyle şeyler yaşanır. Ve tam bu noktada başantrenör figürü birinci, belirleyici role çıkar. Peki bu figür son üç maçta ne yapıyor? Yalnızca 'mağlubiyeti hak etmedik', 'henüz yolun başındayız' ve 'potansiyelimiz var' tespitini yapmakla yetiniyor. Belki de öyledir. Ama bununla birlikte Arda Turan'ın kendisi bu son üç maçta, özellikle de son ikisinde hiçbir varlık göstermedi. Ve artık onun teknik direktörlük potansiyeline, çalışma yöntemlerine dair bende ciddi kaygılar oluşuyor. Belki de elinden gelmiyordur? Belki bir yabancı için böylesine uç koşullardaki gerçekliğimizde basitçe dağılmıştır? Aslında tam ve kesin yanıtı bilmiyorum. Ama çoğu zaman zor soruların neredeyse tüm yanıtları yüzeyde durduğuna göre, teknik direktör Arda Turan'ın seviyesinin oyuncu Arda Turan'ın seviyesinin oldukça altında kaldığını kabul etmek zorunda kalıyorum. Durum böyleyken, bu Shakhtar'ın bu Şampiyonlar Ligi'nde tutunabileceği bir dal yok. Öyleyse, en azından tutunacak bir şey varken Ukrayna ligine odaklanmanın zamanı geldi.'