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Ülkesini duyan şaşırıyor! Süper Lig'in yıldızları da farklı babasından farklı milli takım tercihi yaptı

Süper Lig'de forma giyen bazı yıldız futbolcular, milli takım tercihlerinde babalarından farklı bir yol izledi. Ülkelerini tercihleriyle şaşırtan oyuncular, farklı milli takımların formasını terleterek dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

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Giriş Tarihi: 23.09.2026 11:14 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 11:15
Ülkesini duyan şaşırıyor! Süper Lig’in yıldızları da farklı babasından farklı milli takım tercihi yaptı

Efsane İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'un oğlu Louis Thomas Buffon'un milli takım tercihini Çekya'dan yana kullanması, farklı ülkeleri temsil eden baba-oğul futbolcuları akıllara getirdi.

Ülkesini duyan şaşırıyor! Süper Lig’in yıldızları da farklı babasından farklı milli takım tercihi yaptı

Sporseverler, baba-oğul, kardeş başta olmak üzere akrabaların aynı branşı seçerek birbirlerine takım arkadaşı ya da rakip olmasına oldukça alışkın. Ancak aynı aileden iki üyenin farklı mili takımlar seçmesi oldukça nadir yaşanıyor.

Ülkesini duyan şaşırıyor! Süper Lig’in yıldızları da farklı babasından farklı milli takım tercihi yaptı

Bunun son örneği ise futbolun gelmiş geçmiş en başarılı kalecilerinden biri olarak gösterilen İtalyan efsane Gianluigi Buffon ile oğlu Louis Thomas Buffon oldu.

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Ülkesini duyan şaşırıyor! Süper Lig’in yıldızları da farklı babasından farklı milli takım tercihi yaptı

Çek manken Alena Seredova ile evli olan efsane file bekçisinin büyük oğlu Louis Thomas'ın milli takım tercihi futbol kamuoyunu şaşırttı. Juventus'un alt yapısında futbola başlayan 17 yaşındaki Louis Thomas, şu anda İtalya'da Pisa'nın altyapısında forma giyiyor. Louis Thomas, İtalya ile efsaneleşen babasının aksine annesinin ülkesi Çekya'yı tercih ettiğini duyurdu. Louis Thomas, Çekya'nın alt yaş milli takımlarından davet aldı.

Ülkesini duyan şaşırıyor! Süper Lig’in yıldızları da farklı babasından farklı milli takım tercihi yaptı

LUKAKULAR DA AYRI TAKIMDA

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldız golcüsü Romelu Lukaku, babasının izinden gitmeyenlerden.

Ülkesini duyan şaşırıyor! Süper Lig’in yıldızları da farklı babasından farklı milli takım tercihi yaptı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti asıllı olan ama Belçika'da doğan Lukaku, Belçika Milli Takımı'nın en önemli yıldızlarından biri olarak ön plana çıkıyor.

Ülkesini duyan şaşırıyor! Süper Lig’in yıldızları da farklı babasından farklı milli takım tercihi yaptı

Lukaku'nun babası Roger Lukaku ise futbolculuk kariyerinde o dönemki ismi olan Zaire'de milli takımda forma giymişti.

Ülkesini duyan şaşırıyor! Süper Lig’in yıldızları da farklı babasından farklı milli takım tercihi yaptı

CARRAGHERLAR DA AYRI MİLLİ TAKIMDA

Liverpool efsanesi eski futbolcu Jamie Carragher'ın oğlu da babasının milli takım izinden gitmeyen isimlerde biri.

Ülkesini duyan şaşırıyor! Süper Lig’in yıldızları da farklı babasından farklı milli takım tercihi yaptı

2013'te futbolu 15 sezon oynadığı Liverpool'da bırakan Carragher, İngiltere Milli Takımı'nda da uzun yıllar forma giydi. Jamie Carragher'ın 22 yaşındaki oğlu James Carragher ise tercihini Malta'dan yana kullandı.

Ülkesini duyan şaşırıyor! Süper Lig’in yıldızları da farklı babasından farklı milli takım tercihi yaptı

İngiltere'de Wigan Athletic takımında oynayan James, büyük babalarından gelen Malta ve İrlanda genlerinden dolayı milli takım olarak Malta'yı tercih etti.

Ülkesini duyan şaşırıyor! Süper Lig’in yıldızları da farklı babasından farklı milli takım tercihi yaptı

BİRİ BABASININ İZİNDE, DİĞERİ İSPANYA'DA

Futbol dünyasının en çok konuşulan milli takım tercihlerini yapan ailelerden birisi de Alcantaralar oldu.

Ülkesini duyan şaşırıyor! Süper Lig’in yıldızları da farklı babasından farklı milli takım tercihi yaptı

Brezilya Milli Takımı'nın 1994 Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda olan Mazinho Alcantara'nın oğulları da babası gibi adından söz ettirdi.

Ülkesini duyan şaşırıyor! Süper Lig’in yıldızları da farklı babasından farklı milli takım tercihi yaptı

Oğullardan Rafinha babası gibi Brezilya'yı tercih etti. Barcelona'nın altyapısında yetişen ve Bayern Münih ile Liverpool formaları da giyen Thiago Alcantara, İspanya Milli Takımı'nı tercih ederek babası ve kardeşinden farklı bir yol izledi.

Ülkesini duyan şaşırıyor! Süper Lig’in yıldızları da farklı babasından farklı milli takım tercihi yaptı

SANE AVRUPA'YI TERCİH ETTİ!

Alman futbolunun ve Galatasaray'ın önemli isimlerinden Leroy Sane de babasının izinden gitmeyen isimlerden birisi oldu.

Ülkesini duyan şaşırıyor! Süper Lig’in yıldızları da farklı babasından farklı milli takım tercihi yaptı

Almanya'da futbola başlayan baba Souleyman Sane, kökenleri olan Senegal'i tercih etti ve Afrika ülkesinden milli formayı terletti.

Ülkesini duyan şaşırıyor! Süper Lig’in yıldızları da farklı babasından farklı milli takım tercihi yaptı

Schalke 04 ile adından söz ettiren, Manchester City ve Bayern Münih'in ardından sarı-kırmızılı formayı giyen Sane ise Almanya Milli Takımı'ndan gelen teklifi kabul etti.

Ülkesini duyan şaşırıyor! Süper Lig’in yıldızları da farklı babasından farklı milli takım tercihi yaptı

EFSANE WEAH'IN OĞLU ABD İÇİN TER DÖKÜYOR

Futbolun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olan George Weah da oğluyla ayrı milli formaları giydi.

Ülkesini duyan şaşırıyor! Süper Lig’in yıldızları da farklı babasından farklı milli takım tercihi yaptı

Kariyerinde Ballon d'Or dahil birçok başarı bulunan Weah, doğduğu ülke olan Liberya'nın milli takımında oynadı.

Ülkesini duyan şaşırıyor! Süper Lig’in yıldızları da farklı babasından farklı milli takım tercihi yaptı

ABD'de New York'da dünyaya gelen ve şu an Juventus'ta forma giyen Timothy Weah ise ABD Milli Takımı'yla sahaya çıkıyor.

Ülkesini duyan şaşırıyor! Süper Lig’in yıldızları da farklı babasından farklı milli takım tercihi yaptı

BİRİ GÜRCİSTAN'DA DİĞERİ AZERBAYCAN'DA

Baba-oğul olarak ayrı milli takımı seçen bir başka aile ise Kvaratskhelia ailesi.

Ülkesini duyan şaşırıyor! Süper Lig’in yıldızları da farklı babasından farklı milli takım tercihi yaptı

Paris Saint-Germain'de kariyerine devam eden Khvicha Kvaratskhelia, Gürcistan Milli Takımı adına mücadele ediyor. Baba Badri Kvaratskhelia ise futbolculuk kariyerinde Azerbaycan Milli Takımı'nda oynamıştı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#SÜPER LİG #ROMELU LUKAKU