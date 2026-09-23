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Ülkesini duyan şaşırıyor! Süper Lig'in yıldızları da farklı babasından farklı milli takım tercihi yaptı
Ülkesini duyan şaşırıyor! Süper Lig'in yıldızları da farklı babasından farklı milli takım tercihi yaptı
Süper Lig'de forma giyen bazı yıldız futbolcular, milli takım tercihlerinde babalarından farklı bir yol izledi. Ülkelerini tercihleriyle şaşırtan oyuncular, farklı milli takımların formasını terleterek dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.
Giriş Tarihi: 23.09.2026 11:14
Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 11:15