Trend Galeri Trend Spor Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

Uluslar A Ligi'nde Ay-Yıldızlı ekibimizin bugün Fransa'ya konuk olacağı mücadele, saat 22.45'te ATV'den ekranlara gelecek. Maç önü ve sonu ise A Spor'da olacak….

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Giriş Tarihi: 15.11.2026 07:12
Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı ve coşkusu, Turkavaz Medya ekranlarından yaşanmaya devam ediyor.

Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, bugün TSİ 22.45'te Zinedine Zidane'ın çalıştırdığı Fransa'ya konuk olacak.

Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

DEV MAÇ ATV'DE

Bizim Çocuklar'ın deplasmandaki zorlu mücadelesi, ATV'den canlı yayınlanacak.

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Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

A Ligi 1. Grup'ta galibiyeti bulunmayan Ay-Yıldızlı ekibimiz, alacağı puan ve puanlarla şanssızlığını bitirmek istiyor.

Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

Tüm Türkiye'nin kilitleneceği karşılaşmanın öncesi röportajlar, son gelişmeler, maç önü ve sonu A Spor'dan takip edilecek.

Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

FUTBOLUN ADRESİ TURKUVAZ

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün dikkat çeken maçlar oynanacak.

Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

A Milli Takımımız ile A Ligi'nde yer alan lider İtalya, deplasmanda Belçika'yı yenerek Uluslar Ligi'ni zirvede tamamlama peşinde. Mücadele, A Spor'dan yayınlanacak.

Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

A Ligi 3. Grup'ta son Dünya şampiyonu İspanya ile Ballon d'Or sahibi Kane'in formasını giydiği İngiltere'nin liderlik için çıkacağı dev müsabaka, A Haber'de futbolseverlerle buluşacak.

Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

Aynı grupta puansız Çekya ile 3 puanlı Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Bu maç da A Para'da olacak. Tüm müsabakalar, saat 22.45'te başlayacak.

Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya’da! İşte günün şifresiz maçları

UEFA Uluslar Ligi'nde günün şifresiz yayınlanacak maçları şu şekilde…

22.45 Fransa-Türkiye / ATV

22.45 Belçika-İtalya / A SPOR

22.45 İspanya-İngiltere / A HABER

22.45 Hırvatistan-Çekya / A PARA

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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