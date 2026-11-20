Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu UEFA Uluslar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından gözler çeyrek final ve yükselme/düşme play-off eşleşmelerini belirleyecek kura çekimine çevrildi. Kura, bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. A SPOR'DAN NAKLEN YAYINLANACAK Saat 14.00'te başlayacak tören, A Spor'dan naklen yayınlanacak. A Ligi çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra A/B ve B/C ligleri arasındaki play-off karşılaşmaları da belli olacak. MAÇLAR MART 2027'DE UEFA Uluslar Ligi'ndeki maçlar Mart 2027'de oynanacak. Uluslar Ligi'nde İngiltere, İspanya, Fransa, Portekiz, Belçika, Almanya, Hollanda ve Norveç çeyrek finale yükselen takımlar oldu. PLAY-OFF HEYECANI A Ligi'nde Danimarka, Hırvatistan, Galler ve Sırbistan ile B Ligi'nde Slovenya, Bosna Hersek, Macaristan ve İrlanda, play-off mücadelesi verecek. Kazanan takımlar 2028-2029 sezonunda A Ligi'nde yer alma hakkı kazanacak. A Spor, ATV, A Haber, A Para ve A2 ekranlarında futbol bayramı yaşanacak. Turkuvaz Medya'daki maçlar şifresiz olarak Türk futbolseverlerle buluşacak.