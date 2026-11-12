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Uluslar Ligi’nde en fazla gol atan ülkeler! Türkiye’nin yeri şoke etti

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde 5. hafta maçları heyecanı bugün başlıyor. Dev organizasyonda şu ana kadar oynanan maçlarda en fazla gol atan ülkeler belli oldu. Türkiye'nin listedeki yeri şoke etti.

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Giriş Tarihi: 12.11.2026 01:13
Uluslar Ligi’nde en fazla gol atan ülkeler! Türkiye’nin yeri şoke etti

A Milli Futbol Takımı'nın da mücadele ettiği UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta maçları heyecanı bu akşam başlayacak. Heyecan dolu müsabakalarda en fazla gol atan ülkeler sıralaması ortaya çıktı. Türkiye'nin sıralamadaki konumu büyük şok yarattı.

Uluslar Ligi’nde en fazla gol atan ülkeler! Türkiye’nin yeri şoke etti

İşte UEFA Uluslar Ligi'nde en çok gol atan takımlar…

Uluslar Ligi’nde en fazla gol atan ülkeler! Türkiye’nin yeri şoke etti

1- İngiltere | 14 gol

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Uluslar Ligi’nde en fazla gol atan ülkeler! Türkiye’nin yeri şoke etti

2- İspanya | 12 gol

Uluslar Ligi’nde en fazla gol atan ülkeler! Türkiye’nin yeri şoke etti

3- Portekiz | 9 gol

Uluslar Ligi’nde en fazla gol atan ülkeler! Türkiye’nin yeri şoke etti

4- İtalya | 8 gol

Uluslar Ligi’nde en fazla gol atan ülkeler! Türkiye’nin yeri şoke etti

5- Fransa | 7 gol

Uluslar Ligi’nde en fazla gol atan ülkeler! Türkiye’nin yeri şoke etti

5- Danimarka | 7 gol

Uluslar Ligi’nde en fazla gol atan ülkeler! Türkiye’nin yeri şoke etti

5- Hollanda | 7 gol

Uluslar Ligi’nde en fazla gol atan ülkeler! Türkiye’nin yeri şoke etti

8- Belçika | 6 gol

Uluslar Ligi’nde en fazla gol atan ülkeler! Türkiye’nin yeri şoke etti

8- Norveç | 6 gol

Uluslar Ligi’nde en fazla gol atan ülkeler! Türkiye’nin yeri şoke etti

10- Yunanistan | 5 gol

Uluslar Ligi’nde en fazla gol atan ülkeler! Türkiye’nin yeri şoke etti

11- Hırvatistan | 4 gol

Uluslar Ligi’nde en fazla gol atan ülkeler! Türkiye’nin yeri şoke etti

12- Almanya | 3 gol

Uluslar Ligi’nde en fazla gol atan ülkeler! Türkiye’nin yeri şoke etti

12- Sırbistan | 3 gol

Uluslar Ligi’nde en fazla gol atan ülkeler! Türkiye’nin yeri şoke etti

14- Türkiye | 2 gol

Uluslar Ligi’nde en fazla gol atan ülkeler! Türkiye’nin yeri şoke etti

14- Galler | 2 gol

Uluslar Ligi’nde en fazla gol atan ülkeler! Türkiye’nin yeri şoke etti

14- Çekya | 2 gol

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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