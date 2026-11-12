Uluslar Ligi’nde en fazla gol atan ülkeler! Türkiye’nin yeri şoke etti

A Milli Futbol Takımı'nın da mücadele ettiği UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta maçları heyecanı bu akşam başlayacak. Heyecan dolu müsabakalarda en fazla gol atan ülkeler sıralaması ortaya çıktı. Türkiye'nin sıralamadaki konumu büyük şok yarattı. İşte UEFA Uluslar Ligi'nde en çok gol atan takımlar... 1- İngiltere | 14 gol 2- İspanya | 12 gol 3- Portekiz | 9 gol 4- İtalya | 8 gol 5- Fransa | 7 gol 5- Danimarka | 7 gol 5- Hollanda | 7 gol 8- Belçika | 6 gol 8- Norveç | 6 gol 10- Yunanistan | 5 gol 11- Hırvatistan | 4 gol 12- Almanya | 3 gol 12- Sırbistan | 3 gol 14- Türkiye | 2 gol 14- Galler | 2 gol 14- Çekya | 2 gol