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Uluslar Ligi’nde en fazla gol atan ülkeler! Türkiye’nin yeri şoke etti

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde 5. hafta maçları heyecanı bugün başlıyor. Dev organizasyonda şu ana kadar oynanan maçlarda en fazla gol atan ülkeler belli oldu. Türkiye'nin listedeki yeri şoke etti.

Giriş Tarihi: 12.11.2026 01:13