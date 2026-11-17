UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasında son hafta maçları bu akşam sona erecek. Turkuvaz Medya'daki dev şölende bu akşam 3 müsabaka şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. GALLER'İN RAKİBİ PORTEKİZ UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 6. haftasında Galler ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Galler – Portekiz maçı A Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak. POLONYA'NIN KONUĞU İSVEÇ Polonya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 6. haftasında İsveç'i ağırlayacak. Polonya – İsveç karşılaşması A Para'dan şifresiz olarak futbolseverle buluşacak. DANİMARKA İLE NORVEÇ KARŞI KARŞIYA UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 6. haftasında Danimarka ile Norveç karşı karşıya gelecek. Danimarka – Norveç maçı A Haber'den şifresiz olarak yayınlanacak. UEFA Uluslar Ligi'nde Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanacak maçlar saat 22.45'te başlayacak. İŞTE GÜNÜN PROGRAMI 22.45 Galler-Portekiz / A SPOR 22.45 Polonya-İsveç / A PARA 22.45 Danimarka-Norveç / A HABER