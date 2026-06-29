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Uruguay’a bir şok daha! Federasyon aldığı kararı resmen duyurdu...

Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan ve turnuvaya erken veda eden Uruguay'a yeni bir şok daha geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.06.2026 10:12 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 10:13
Uruguay’a bir şok daha! Federasyon aldığı kararı resmen duyurdu...

Uruguay Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden milli takım oyuncuları için planlanan özel uçağı iptal etti.

Uruguay’a bir şok daha! Federasyon aldığı kararı resmen duyurdu...

Federasyondan yapılan açıklamada, futbolcuların kulüp kariyerlerini sürdürdükleri ülkelere tarifeli seferlerle seyahat edeceği ve bilet ücretlerini kendilerinin karşılayacağı belirtildi.

Uruguay’a bir şok daha! Federasyon aldığı kararı resmen duyurdu...

Bu kararın milli kafilenin büyüklüğü ve yaşanan lojistik sorunlar nedeniyle alındığını açıkladı. Ancak Uruguay basını özel uçağın iptal edilmesini futbolcular ve teknik heyete yönelik bir ceza olarak değerlendirdi.

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Uruguay’a bir şok daha! Federasyon aldığı kararı resmen duyurdu...

Marcelo Bielsa yönetimindeki Uruguay, H Grubu'nda oynadığı üç maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2 puanla üçüncü sırada kaldı ve Dünya Kupası'na havlu atarken, Muslera yaptığı hatalarla takımını yakan isim oldu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#URUGUAY #DÜNYA KUPASI