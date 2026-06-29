Uruguay’a bir şok daha! Federasyon aldığı kararı resmen duyurdu...

Uruguay Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden milli takım oyuncuları için planlanan özel uçağı iptal etti. Federasyondan yapılan açıklamada, futbolcuların kulüp kariyerlerini sürdürdükleri ülkelere tarifeli seferlerle seyahat edeceği ve bilet ücretlerini kendilerinin karşılayacağı belirtildi. Bu kararın milli kafilenin büyüklüğü ve yaşanan lojistik sorunlar nedeniyle alındığını açıkladı. Ancak Uruguay basını özel uçağın iptal edilmesini futbolcular ve teknik heyete yönelik bir ceza olarak değerlendirdi. Marcelo Bielsa yönetimindeki Uruguay, H Grubu'nda oynadığı üç maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2 puanla üçüncü sırada kaldı ve Dünya Kupası'na havlu atarken, Muslera yaptığı hatalarla takımını yakan isim oldu.