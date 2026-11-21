Bu sezon Vedat Muriqi ile Romelu Lukaku ikilisiyle yola çıkan sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu döneminde kimin ilk 11'deki net isim olacağı da merak konusu. 46 yaşındaki çalıştırıcının, maç planlamasına göre iki deneyimli futbolcuyu da kullanacağı ve rakibin durumuna göre de hamleler yapacağı öğrenildi. Ancak bu hafta ibre Kosovalı golcüden yana ağır basıyor. Sakatlığını geride bırakan ve oynayacak durumda olan Lukaku'yu kulübede tutmayı düşünen Belözoğlu, Kocaeli deplasmanına Vedat ile başlayacak. Kosovalı yıldızın özellikle savunma ve orta sahaya katkısını daha iyi bulan deneyimli hoca, Kocaelispor gibi dinamik bir takıma karşı Vedat'ın bağlantı oyuncu rolünde olmasını istiyor. Geçtiğimiz yıllarda Edin Dzeko'nun formasyonunda Vedat'ı düşünen Belözoğlu, gidişata göre, geçtiğimiz günlerde Belçika Milli Takımı'na veda eden Romelu Lukaku'ya şans tanıyacak. Vedat, bu sezon 18 maça çıkarken 9 kez ağları buldu, 1 defa da asist yaptı.