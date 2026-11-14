Vedat Muriqi için transfer itirafı! ’PSG uçağı hazırdı’

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya imza atmadan önce Paris Saint Germain'in kapısından döndüğünü vurgulayan Igli Tare, "PSG'ye gitmek üzere Paris'e giden özel bir uçağı vardı. Ancak o, Lazio'ya gelmek için bunu reddetti" şeklinde konuştu.