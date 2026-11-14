Vedat Muriqi için transfer itirafı! ’PSG uçağı hazırdı’

Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi bu sezon gösterdiği performansla ön plana çıkıyor. Lazio'nun eski sportif direktörü Igli Tare, Vedat Muriqi ile ilgili konuştu. Igli Tare'nin Vedat Muriqi ile ilgili Paris Saint Germain sözleri ön plana çıktı. 'OLAĞANÜSTÜ BİR SANTRFOR' Vedat Muriqi'nin Lazio'daki performansına dair Igli Tare, 'Oyunu yorumlama şekliyle olağanüstü bir santrfordan bahsediyoruz. Çeşitli nedenlerden dolayı Lazio'da verebileceğinin tamamını veremedi' dedi. Vedat Muriqi'nin Lazio'ya imza atmadan önce Paris Saint Germain'in kapısından döndüğünü vurgulayan Igli Tare, 'PSG'ye gitmek üzere Paris'e giden özel bir uçağı vardı. Ancak o, Lazio'ya gelmek için bunu reddetti' şeklinde konuştu. Igli Tare şu şekilde sözlerini sürdürdü: 'Başka kulüpler tarafından maaşının iki katından fazlası da teklif edildi ancak İtalya'ya gelmek için bunları reddetti.' LAZIO 20 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ Lazio, 2020-2021 sezonunda Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye 20 milyon 600 bin Euro bonservis bedeli ödemişti. Kosovalı santrfor, sezon başında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. BU SEZON 11 GOLE ETKİ ETTİ Vedat Muriqi, bu sezon Fenerbahçe'de 18 maça çıktı ve 9 gol ile 2 asistlik performans sergiledi. Kosovalı santrfor, Lazio kariyerinde ise 49 müsabakada 2 kez rakip fileleri havalandırdı.