Trend Galeri Trend Spor Vedat Muriqi için transfer itirafı! 'PSG uçağı hazırdı'

Vedat Muriqi için transfer itirafı! 'PSG uçağı hazırdı'

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriqi için dikkat çeken bir açıklama geldi. Tecrübeli golcü için PSG itirafı ön plana çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 14.11.2026 19:16
Vedat Muriqi için transfer itirafı! ’PSG uçağı hazırdı’

Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi bu sezon gösterdiği performansla ön plana çıkıyor.

Vedat Muriqi için transfer itirafı! ’PSG uçağı hazırdı’

Lazio'nun eski sportif direktörü Igli Tare, Vedat Muriqi ile ilgili konuştu.

Vedat Muriqi için transfer itirafı! ’PSG uçağı hazırdı’

Igli Tare'nin Vedat Muriqi ile ilgili Paris Saint Germain sözleri ön plana çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Vedat Muriqi için transfer itirafı! ’PSG uçağı hazırdı’

"OLAĞANÜSTÜ BİR SANTRFOR"

Vedat Muriqi'nin Lazio'daki performansına dair Igli Tare, "Oyunu yorumlama şekliyle olağanüstü bir santrfordan bahsediyoruz. Çeşitli nedenlerden dolayı Lazio'da verebileceğinin tamamını veremedi" dedi.

Vedat Muriqi için transfer itirafı! ’PSG uçağı hazırdı’

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya imza atmadan önce Paris Saint Germain'in kapısından döndüğünü vurgulayan Igli Tare, "PSG'ye gitmek üzere Paris'e giden özel bir uçağı vardı. Ancak o, Lazio'ya gelmek için bunu reddetti" şeklinde konuştu.

Vedat Muriqi için transfer itirafı! ’PSG uçağı hazırdı’

Igli Tare şu şekilde sözlerini sürdürdü: "Başka kulüpler tarafından maaşının iki katından fazlası da teklif edildi ancak İtalya'ya gelmek için bunları reddetti."

Vedat Muriqi için transfer itirafı! ’PSG uçağı hazırdı’

LAZIO 20 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Lazio, 2020-2021 sezonunda Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye 20 milyon 600 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.

Vedat Muriqi için transfer itirafı! ’PSG uçağı hazırdı’

Kosovalı santrfor, sezon başında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

Vedat Muriqi için transfer itirafı! ’PSG uçağı hazırdı’

BU SEZON 11 GOLE ETKİ ETTİ

Vedat Muriqi, bu sezon Fenerbahçe'de 18 maça çıktı ve 9 gol ile 2 asistlik performans sergiledi.

Vedat Muriqi için transfer itirafı! ’PSG uçağı hazırdı’

Kosovalı santrfor, Lazio kariyerinde ise 49 müsabakada 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#VEDAT MURİQİ #FENERBAHÇE #PSG #TRANSFER