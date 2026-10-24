Vedat Muriqi'ten derbi öncesi iddialı sözler: "Zor anlar yaşatacağız"

"DERBİYE İYİ HAZIRLANIYORUZ"

Derbi için konuşan tecrübeli forvet, "Derbiye iyi hazırlanıyoruz. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde talihsiz bir beraberlik aldık. Gönül isterdi ki o maçı seyircimiz önünde kazanıp derbiye çok daha iyi bir şekilde hazırlanalım. Ancak bunu bir yol kazası, şanssızlık olarak değerlendirebiliriz. Biz yine aynı şekilde yolumuza devam ediyor, derbiye de her maça olduğu gibi hazırlanmaya devam ediyoruz.