Vedat Muriqi'ten derbi öncesi iddialı sözler: "Zor anlar yaşatacağız"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında pazartesi günü saat 21.30'da deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Vedat Muriqi, dev karşılaşma öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. 'DERBİYE İYİ HAZIRLANIYORUZ' Derbi için konuşan tecrübeli forvet, 'Derbiye iyi hazırlanıyoruz. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde talihsiz bir beraberlik aldık. Gönül isterdi ki o maçı seyircimiz önünde kazanıp derbiye çok daha iyi bir şekilde hazırlanalım. Ancak bunu bir yol kazası, şanssızlık olarak değerlendirebiliriz. Biz yine aynı şekilde yolumuza devam ediyor, derbiye de her maça olduğu gibi hazırlanmaya devam ediyoruz. 'DERBİDE BİR ADIM ÖNDEYİZ' Taktiksel anlamda İsmail hocanın bizden istedikleri belli. Onun direktiflerini sahada uygulayacak yeteneğe, tecrübeye ve kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. İsmail hoca, derbide bizden kendimiz olmamızı istiyor. Bu tür maçları çok kez oynamış birçok oyuncumuz var. Şampiyonlar Ligi kupası kaldırmış, Dünya Kupası, Avrupa Kupası vs. bu tür seviyedeki maçları çok oynamış futbolcumuz var. Bu yüzden derbide bir adım öndeyiz.' ifadelerini kullandı. ROMELU LUKAKU SÖZLERİ Romelu Lukaku hakkında konuşan Muriqi, 'Aslında genel anlamda evet konuşuyoruz. Çünkü bazen ben 6 yıldır, 7 yıldır yanılmıyorsam Avrupa'da oynuyorum. Ama Türkiye Ligi'nden hani kopamadık bir türlü. Fenerbahçe'nin maçlarını tabii ki sürekli takip ediyordum. Eğer maçla benim kendi maçıma çakışmazsa takip ediyordum. Sadece Fenerbahçe'nin değil bütün Anadolu kulüplerinin de oynanan maçlarını takip ediyordum. Yani geldiğimde sanki böyle daha önce de buradaydım hani çok hakimdim rakiplere, rakip stoperlere. O yüzden tanıdığım, iyi bildiğim bir rakip stoper varsa eğer Lukaku oynuyorsa gidip kendi fikirlerimi söylüyorum tabii ki. 'ÇOK TECRÜBELİ BİRİ' Burada aslında o çizgi çok ince. Çok ince çünkü Lukaku çok tecrübeli bir adam. Yani dünya yıldızı stoperlerle oynamış bir adam, onlara karşı üstünlük kurmuş bir forvet. O yüzden kelimelerimi seçiyorum desem daha doğru olur.' dedi. 'ZOR ANLAR YAŞATACAĞIZ' Galatasaray'ın savunması hakkında Vedat, 'Yani yıllardır, yanılmıyorsam 3 yıldır falan beraber tandem olarak oynuyor Sanchez ve Abdülkerim ikilisi. Uğurcan da zaten yerli olarak bence Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri. İyi bir tandem oluşturdular ama fiziksel anlamda yanlış anlaşılmasın ben veya Lukaku kim oynayacaksa oynasın bence fiziksel anlamda bizim forvetlerden üstün olacaklarını düşünmüyorum. O yüzden onları en azından forvet bölgesinde gerek sırtı dönük gerek Lukaku oynayacaksa Lukaku'nun çabukluğu ve fiziğiyle de zor anlar yaşatacağımızı düşünüyorum Galatasaray stoperlerine.' diye konuştu. 'EDERSON DÜBYA YILDIZI' Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson için ise Kosovalı santrfor, 'Ederson müthiş bir başlangıç yaptı aslında lige. Oynadığı ilk maçtan bu yana inanılmaz bir performans sergiliyor. Bizim takım olarak iyi oynamadığımız, konsantrasyonumuzu kaybettiğimiz dakikalarda, momentumu kaybettiğimiz anlarda Ederson sahneye çıkıyor kurtarışlarıyla. Büyük bir kaleci. Yani dünya yıldızı bir kaleci. Burada Ederson'u Fenerbahçe'de oynadığı için bence biz ve Fenerbahçe taraftarı çok şanslıyız. İnşallah sezon sonuna kadar performansını böyle devam ettirir.' açıklamasında bulundı. 'OSIMHEN TÜRKİYE'DE BAŞARILI' Galatasaray forveti Osimhen hakkında ise Kosovalı yıldız, 'Osimhen'i herkes tanıyor. Yıllardır Avrupa'da sonra geldi Türkiye'de başarılara imza attı. Yeteneğine ve futbolculuğuna saygı duyuyoruz ama maçta eğer aynı sahadaysak ikimiz eşitiz demektir. Rakip kim olursa olsun. O yüzden orada savunma hattımızın Osimhen'in çabukluğunu kapatıp üstünlük kurabileceğini düşünüyorum. Çok güçlü ve iyi bir oyuncu ama ben kendi takım arkadaşlarıma güveniyorum.' dedi. (beIN SPORTS)