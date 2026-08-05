Trend Galeri Trend Spor Victor Osimhen, Atletico Madrid’e önerildi! ‘Maaşında indirime hazır’

Victor Osimhen, Atletico Madrid’e önerildi! ‘Maaşında indirime hazır’

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in geleceği ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Victor Osimhen'in Atletico Madrid'e önerildiği öne sürüldü.

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Giriş Tarihi: 05.08.2026 17:46 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 17:48
Victor Osimhen, Atletico Madrid’e önerildi! ‘Maaşında indirime hazır’

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceği için çılgın bir iddia geldi.

Victor Osimhen, Atletico Madrid’e önerildi! ‘Maaşında indirime hazır’

Avrupa devlerinin takibinde bulunan Victor Osimhen'in Atletico Madrid'e önerildiği ortaya çıktı.

Victor Osimhen, Atletico Madrid’e önerildi! ‘Maaşında indirime hazır’

MENAJERLER ÖNERDİ

Ruben Uria'nın haberine göre; Menajerler, Victor Osimhen'i Atletico Madrid'e önerdi.

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Victor Osimhen, Atletico Madrid’e önerildi! ‘Maaşında indirime hazır’

Victor Osimhen'in maaşında ciddi bir indirime gitmeye hazır olduğunun Atletico Madrid'e iletildiği vurgulandı.

Victor Osimhen, Atletico Madrid’e önerildi! ‘Maaşında indirime hazır’

ATLETICO SICAK BAKMADI

Atletico Madrid'in Julian Alvarez ile Alexander Sörloth'un geleceğinin netlik kazanmaması nedeniyle bu öneriyi geri çevirdiği belirtildi.

Victor Osimhen, Atletico Madrid’e önerildi! ‘Maaşında indirime hazır’

Menajerlerin, Atletico Madrid'e bu transferi 75 milyon Euro'ya bitirebileceklerini aktardıkları kaydedildi.

Victor Osimhen, Atletico Madrid’e önerildi! ‘Maaşında indirime hazır’

Atletico Madrid'in bu öneriyi gerçekçi bulmadığı vurgulandı.

Victor Osimhen, Atletico Madrid’e önerildi! ‘Maaşında indirime hazır’

G.SARAY'IN TALEBİ

Atletico Madrid'in Galatasaray'ın Victor Osimhen için çok daha yüksek bir bonservis bedeli talep edeceğini düşündüğü belirtildi.

Victor Osimhen, Atletico Madrid’e önerildi! ‘Maaşında indirime hazır’

27 yaşındaki santrforun, Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Victor Osimhen, Atletico Madrid’e önerildi! ‘Maaşında indirime hazır’

Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#VİCTOR OSİMHEN #GALATASARAY #ATLETİCO MADRİD #TRANSFER