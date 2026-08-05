Victor Osimhen, Atletico Madrid’e önerildi! ‘Maaşında indirime hazır’

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceği için çılgın bir iddia geldi. Avrupa devlerinin takibinde bulunan Victor Osimhen'in Atletico Madrid'e önerildiği ortaya çıktı. MENAJERLER ÖNERDİ Ruben Uria'nın haberine göre; Menajerler, Victor Osimhen'i Atletico Madrid'e önerdi. Victor Osimhen'in maaşında ciddi bir indirime gitmeye hazır olduğunun Atletico Madrid'e iletildiği vurgulandı. ATLETICO SICAK BAKMADI Atletico Madrid'in Julian Alvarez ile Alexander Sörloth'un geleceğinin netlik kazanmaması nedeniyle bu öneriyi geri çevirdiği belirtildi. Menajerlerin, Atletico Madrid'e bu transferi 75 milyon Euro'ya bitirebileceklerini aktardıkları kaydedildi. Atletico Madrid'in bu öneriyi gerçekçi bulmadığı vurgulandı. G.SARAY'IN TALEBİ Atletico Madrid'in Galatasaray'ın Victor Osimhen için çok daha yüksek bir bonservis bedeli talep edeceğini düşündüğü belirtildi. 27 yaşındaki santrforun, Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.