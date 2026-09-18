Trend Galeri Trend Spor Victor Osimhen için karar verildi! Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Victor Osimhen için karar verildi! Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Süper Lig'in lideri Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in son durumu belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 18.09.2026 08:39 Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 08:55
Victor Osimhen için karar verildi! Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Victor Osimhen için karar verildi! Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Sarı-kırmızılı takım, mücadeleden galip gelerek liderliğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Victor Osimhen için karar verildi! Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Cimbom'da kritik maç öncesi sakat futbolcuların da durumu merak ediliyor.

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Victor Osimhen için karar verildi! Trabzonspor maçında oynayacak mı?

4. haftada oynanan Başakşehir maçında sakatlanan Nijeryalı yıldızın son durumu belli oldu.

Victor Osimhen için karar verildi! Trabzonspor maçında oynayacak mı?

KADRODA YER ALACAK!

Galatasaray'da Victor Osimhen, Trabzon deplasmanında kadrodaki yerini alacak.

Victor Osimhen için karar verildi! Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Yaklaşık 15 gündür Kemerburgaz'da yoğun tedavi olan Nijeryalı forvet, gözünü derbiye dikti.

Victor Osimhen için karar verildi! Trabzonspor maçında oynayacak mı?

SONRADAN OYUNA GİREBİLİR

Zorlu karşılaşmaya Deniz Gül ile başlayacak Okan Buruk, Osimhen'e gidişata göre ikinci yarının son 10-15 dakikalık bölümünde şans verecek.

Victor Osimhen için karar verildi! Trabzonspor maçında oynayacak mı?

27 yaşındaki yıldız, derbinin ardından girilecek milli arada, hazır hale gelecek.

Victor Osimhen için karar verildi! Trabzonspor maçında oynayacak mı?

BARÇA MAÇINI BEKLİYOR

Osimhen'in asıl hedefi ise Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Barcelona sınavında formasına tamamen kavuşması.

Victor Osimhen için karar verildi! Trabzonspor maçında oynayacak mı?

NİJERYA'DA KADROYA ALINDI

Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Kupası Elemeleri aday kadrosu açıklandı.

Victor Osimhen için karar verildi! Trabzonspor maçında oynayacak mı?

G.Saray'dan Victor Osimhen, Trabzonspor'dan Chibuike Nwaiwu ve Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi davet edilen isimler arasında yer aldı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör