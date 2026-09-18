Victor Osimhen için karar verildi! Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, mücadeleden galip gelerek liderliğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Cimbom'da kritik maç öncesi sakat futbolcuların da durumu merak ediliyor. 4. haftada oynanan Başakşehir maçında sakatlanan Nijeryalı yıldızın son durumu belli oldu. KADRODA YER ALACAK! Galatasaray'da Victor Osimhen, Trabzon deplasmanında kadrodaki yerini alacak. Yaklaşık 15 gündür Kemerburgaz'da yoğun tedavi olan Nijeryalı forvet, gözünü derbiye dikti. SONRADAN OYUNA GİREBİLİR Zorlu karşılaşmaya Deniz Gül ile başlayacak Okan Buruk, Osimhen'e gidişata göre ikinci yarının son 10-15 dakikalık bölümünde şans verecek. 27 yaşındaki yıldız, derbinin ardından girilecek milli arada, hazır hale gelecek. BARÇA MAÇINI BEKLİYOR Osimhen'in asıl hedefi ise Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Barcelona sınavında formasına tamamen kavuşması. NİJERYA'DA KADROYA ALINDI Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Kupası Elemeleri aday kadrosu açıklandı. G.Saray'dan Victor Osimhen, Trabzonspor'dan Chibuike Nwaiwu ve Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi davet edilen isimler arasında yer aldı.