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Victor Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı? Okan Buruk ile görüştü...

Başakşehir mücadelesinde sakatlanan Victor Osimhen'in ağrıları azaldı, sağlık heyeti dikkatle hareket ediyor. Ayrıca Nijeryalı yıldız, Okan Buruk ile görüştü. İşte son durumu…

ÇAĞDAŞ HALICI
Giriş Tarihi: 14.09.2026 23:50 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 07:05
Victor Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı? Okan Buruk ile görüştü...

Başakşehir ile oynanan mücadelenin 33. dakikasında sakatlık yüzünden oyundan çıkan ve Kocaeli karşılaşmasında sahaya giremeyen Victor Osimhen'in tedavi süreci olumlu gidiyor.

Victor Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı? Okan Buruk ile görüştü...

Nijeryalı oyuncunun ağrılarının azaldığı ancak sağlık heyetinin dikkatle ilerlediği öğrenildi.

Victor Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı? Okan Buruk ile görüştü...

Osimhen'in durumu ile ilgili olarak Okan Buruk, "Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor.

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Victor Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı? Okan Buruk ile görüştü...

Cumartesi günü oynayacağımız maça yetiştirmek istiyoruz ancak ağrıları devam ederse ve son kontroller olumsuz çıkarsa riske etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı? Okan Buruk ile görüştü...

Tecrübeli futbolcunun, oynamak için tüm planlamayı yaptığı ve ağrılarının azalması ile birlikte oynamak için Okan Buruk'la konuştuğu kaydedildi.

Victor Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı? Okan Buruk ile görüştü...

Yıldız forvet isterse de forma giyebilecek. Osimhen'in durumu maç gününe kadar takip edilecek. Trabzon kafilesinde 11'de olmasa bile yer alacak.

Victor Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı? Okan Buruk ile görüştü...

Süper Lig'de evinde en son 19 Mayıs 2024'te F.Bahçe'ye yenilen G.Saray, ardından oynadığı 38 maçta 30 galibiyet ve 8 beraberlik gördü.

Victor Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı? Okan Buruk ile görüştü...

BU SEZON LIGDE NE YAPTI?

MAÇ: 4

GOL: 6

ASIST: 2

MAÇ BAŞI ŞUT: 7.2

PAS: %87

DRIBBLING: 0.2

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör