Trend Galeri Trend Spor Victor Osimhen’de Barcelona tehlikesi! Transfer ısrarı

Victor Osimhen’de Barcelona tehlikesi! Transfer ısrarı

Galatasaray forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'e Barcelona'nın ilgisi devam ediyor. Victor Osimhen transferinde Barcelona'nın ısrarı sürüyor.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 02.08.2026 21:13 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 07:00
Victor Osimhen’de Barcelona tehlikesi! Transfer ısrarı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'e çevrildi.

Victor Osimhen’de Barcelona tehlikesi! Transfer ısrarı

Galatasaray transferde suskun kalırken, taraftarın tek tesellisi Victor Osimhen'in devam etmesi oldu.

Victor Osimhen’de Barcelona tehlikesi! Transfer ısrarı

Sarı-kırmızılı takımla ilk kez sezona hazırlanan Victor Osimhen, Avusturya kampında genç oyuncularla özel olarak ilgilendi.

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Victor Osimhen’de Barcelona tehlikesi! Transfer ısrarı

ÖZBEK NET KONUŞMUŞTU

Teknik heyetin kaptanlık görevini vermeyi düşündüğü yıldız için başkan Dursun Özbek, "Şu an Osimhen'i satışa koysak kaç eder? 100'e vermem, neden vereyim?'' demişti.

Victor Osimhen’de Barcelona tehlikesi! Transfer ısrarı

Son olarak Manchester United ve Tottenham iddiası ortaya atılsa da henüz Galatasaray'ın kapısını çalan kulüp olmadı.

Victor Osimhen’de Barcelona tehlikesi! Transfer ısrarı

Sarı-kırmızılılar, Osimhen'i satmayı kesinlikle düşünmüyor ve yeni sezon planlamasını tamamen bu oyuncuya göre yapıyor.

Victor Osimhen’de Barcelona tehlikesi! Transfer ısrarı

OSIMHEN'DE BARCELONA TEHLİKESİ

Ancak perde arkasında Barcelona tehlikesi olduğu ortaya çıktı.

Victor Osimhen’de Barcelona tehlikesi! Transfer ısrarı

Lewandovski'ye veda eden Katalan devi, hâlâ santrafor almadı.

Victor Osimhen’de Barcelona tehlikesi! Transfer ısrarı

Uzun zamandır golcü yıldızı takip ettiği bilinen Barcelona, transfer döneminin sonuna kadar Osimhen'i gündeminde tutmaya devam edecek.

Victor Osimhen’de Barcelona tehlikesi! Transfer ısrarı

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK

Victor Osimhen'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Victor Osimhen’de Barcelona tehlikesi! Transfer ısrarı

Nijeryalı santrforun güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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