Victor Osimhen’de Barcelona tehlikesi! Transfer ısrarı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Galatasaray transferde suskun kalırken, taraftarın tek tesellisi Victor Osimhen'in devam etmesi oldu. Sarı-kırmızılı takımla ilk kez sezona hazırlanan Victor Osimhen, Avusturya kampında genç oyuncularla özel olarak ilgilendi. ÖZBEK NET KONUŞMUŞTU Teknik heyetin kaptanlık görevini vermeyi düşündüğü yıldız için başkan Dursun Özbek, 'Şu an Osimhen'i satışa koysak kaç eder? 100'e vermem, neden vereyim?'' demişti. Son olarak Manchester United ve Tottenham iddiası ortaya atılsa da henüz Galatasaray'ın kapısını çalan kulüp olmadı. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'i satmayı kesinlikle düşünmüyor ve yeni sezon planlamasını tamamen bu oyuncuya göre yapıyor. OSIMHEN'DE BARCELONA TEHLİKESİ Ancak perde arkasında Barcelona tehlikesi olduğu ortaya çıktı. Lewandovski'ye veda eden Katalan devi, hâlâ santrafor almadı. Uzun zamandır golcü yıldızı takip ettiği bilinen Barcelona, transfer döneminin sonuna kadar Osimhen'i gündeminde tutmaya devam edecek. SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK Victor Osimhen'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Nijeryalı santrforun güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.