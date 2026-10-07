Victor Osimhen’in transferi için ilk kez konuştu: “Yanlış anlaşıldım”

"BUNU ASLA SÖYLEMEDİM"

Osimhen'i dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak görüyorum. Bir oyuncu bu seviyede performans gösterdiğinde, onunla ilgili her zaman transfer söylentileri olur. Onun kulüpten ayrılmak istediğini ya da ayrılması gerektiğini asla söylemedim."