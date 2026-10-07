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Victor Osimhen’in transferi için ilk kez konuştu: “Yanlış anlaşıldım”

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 07.10.2026 14:27 Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 14:28
Victor Osimhen’in transferi için ilk kez konuştu: Yanlış anlaşıldım

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

Victor Osimhen’in transferi için ilk kez konuştu: Yanlış anlaşıldım

Deneyimli teknik adam, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Milli maçlardan yaklaşık 10-15 gün önce Victor Osimhen sakatlandı. Osimhen'i ilk olarak milli takım listesine dahil ettik çünkü o noktada iyileşmek için yeterli zamanı olup olmadığını bilmiyorduk.

Victor Osimhen’in transferi için ilk kez konuştu: Yanlış anlaşıldım

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Oyuncu, kulüp veya milli takım arasında herhangi bir anlaşmazlık yok. Olası bir transferle ilgili daha önceki sözlerim yanlış yorumlandı. Victor, Galatasaray'ı seviyor ve kulüp de ondan memnun.

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Victor Osimhen’in transferi için ilk kez konuştu: Yanlış anlaşıldım

"BUNU ASLA SÖYLEMEDİM"

Osimhen'i dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak görüyorum. Bir oyuncu bu seviyede performans gösterdiğinde, onunla ilgili her zaman transfer söylentileri olur. Onun kulüpten ayrılmak istediğini ya da ayrılması gerektiğini asla söylemedim."

Victor Osimhen’in transferi için ilk kez konuştu: Yanlış anlaşıldım

Bu sezon 4 müsabakada forma giyen Osimhen, 6 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.

Victor Osimhen’in transferi için ilk kez konuştu: Yanlış anlaşıldım

Transfermarkt değeri 65 milyon Euro olan Osimhen'in sözleşmesi 2029 yılında son bulacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör