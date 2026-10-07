Victor Osimhen’in transferi için ilk kez konuştu: “Yanlış anlaşıldım”

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen ile ilgili konuştu. Deneyimli teknik adam, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Milli maçlardan yaklaşık 10-15 gün önce Victor Osimhen sakatlandı. Osimhen'i ilk olarak milli takım listesine dahil ettik çünkü o noktada iyileşmek için yeterli zamanı olup olmadığını bilmiyorduk. 'YANLIŞ ANLAŞILDIM' Oyuncu, kulüp veya milli takım arasında herhangi bir anlaşmazlık yok. Olası bir transferle ilgili daha önceki sözlerim yanlış yorumlandı. Victor, Galatasaray'ı seviyor ve kulüp de ondan memnun. 'BUNU ASLA SÖYLEMEDİM' Osimhen'i dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak görüyorum. Bir oyuncu bu seviyede performans gösterdiğinde, onunla ilgili her zaman transfer söylentileri olur. Onun kulüpten ayrılmak istediğini ya da ayrılması gerektiğini asla söylemedim.' Bu sezon 4 müsabakada forma giyen Osimhen, 6 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Transfermarkt değeri 65 milyon Euro olan Osimhen'in sözleşmesi 2029 yılında son bulacak.