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Vincent Kompany hastaneye kaldırıldı! Bayern Münih antrenmanında büyük panik

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'den endişelendiren bir haber geldi. Bayern Münih antrenmanında Vincent Kompany'nin fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

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Giriş Tarihi: 23.10.2026 18:54 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 18:55
Vincent Kompany hastaneye kaldırıldı! Bayern Münih antrenmanında büyük panik

Bundesliga devi Bayern Münih'te Vincent Kompany şoku yaşandı.

Vincent Kompany hastaneye kaldırıldı! Bayern Münih antrenmanında büyük panik

Sky Sport'un haberine göre; Vincent Kompany'nin bugün gerçekleştirilen antrenmanda fenalaştığı ve yere yığıldığı vurgulandı.

Vincent Kompany hastaneye kaldırıldı! Bayern Münih antrenmanında büyük panik

Vincent Kompany'nin ambulansla hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

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Vincent Kompany hastaneye kaldırıldı! Bayern Münih antrenmanında büyük panik

VİRAL ENFEKSİYON GEÇİRMİŞTİ

40 yaşındaki teknik direktör, geçtiğimiz hafta viral enfeksiyona yaklaşmıştı.

Vincent Kompany hastaneye kaldırıldı! Bayern Münih antrenmanında büyük panik

Vincent Kompany, RB Leipzig maçında kulübede yer almış ancak maç sonunda röportaja katılmamıştı.

Vincent Kompany hastaneye kaldırıldı! Bayern Münih antrenmanında büyük panik

Vincent Kompany geçtiğimiz hafta takımın gerçekleştirdiği iki antrenmana da çıkmamıştı.

Vincent Kompany hastaneye kaldırıldı! Bayern Münih antrenmanında büyük panik

ARSENAL MAÇI ÖNCESİNDE TOPLANTIYA ÇIKMADI

Vincent Kompany, Bayern Münih'in Arsenal ile oynadığı maç öncesi basın toplantısına da yardımcısını göndermişti.

Vincent Kompany hastaneye kaldırıldı! Bayern Münih antrenmanında büyük panik

Belçikalı teknik direktörün fenalaşması sonrası bir ambulans helikopterin Bayern Münih tesislerine geldiği ifade edildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BAYERN MÜNİH #VİNCENT KOMPANY