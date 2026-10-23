Vincent Kompany hastaneye kaldırıldı! Bayern Münih antrenmanında büyük panik

Bundesliga devi Bayern Münih'te Vincent Kompany şoku yaşandı. Sky Sport'un haberine göre; Vincent Kompany'nin bugün gerçekleştirilen antrenmanda fenalaştığı ve yere yığıldığı vurgulandı. Vincent Kompany'nin ambulansla hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. VİRAL ENFEKSİYON GEÇİRMİŞTİ 40 yaşındaki teknik direktör, geçtiğimiz hafta viral enfeksiyona yaklaşmıştı. Vincent Kompany, RB Leipzig maçında kulübede yer almış ancak maç sonunda röportaja katılmamıştı. Vincent Kompany geçtiğimiz hafta takımın gerçekleştirdiği iki antrenmana da çıkmamıştı. ARSENAL MAÇI ÖNCESİNDE TOPLANTIYA ÇIKMADI Vincent Kompany, Bayern Münih'in Arsenal ile oynadığı maç öncesi basın toplantısına da yardımcısını göndermişti. Belçikalı teknik direktörün fenalaşması sonrası bir ambulans helikopterin Bayern Münih tesislerine geldiği ifade edildi.