Vincenzo Italiano Beşiktaş’taki 4 hedefini açıkladı!

Kariyerinizde Vlahovic dışında üst düzey yalnızca bir santrfor çalıştırdınız. Altı ay Fiorentina'da, şimdi de Türkiye'de. Bunun sonuçlarınızı olumsuz etkilediğini düşünüyor musunuz?

"Fiorentina'daki o altı ayda inanılmazdı; 20 maçta 20 gol attı. Eğer ayrılmasaydı o sezon daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum, gerçi yine de iyi bir sezon geçirdik. Sonraki yıllarda değerli forvetlerle çalıştım ama onun seviyesinde bir oyuncuyla karşılaşmadım. Yine de Fiorentina ve Bologna'da geçirdiğim beş yılda çok büyük bir iş çıkardığımızı ve önemli hedeflere ulaştığımızı düşünüyorum."