Vincenzo Italiano dediğini yaptı! Beşiktaş hedefine ulaştı

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 17 resmi maçın 12'sini kazanırken, geriye kalan karşılaşmalarda 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Teknik direktör Vincenzo Italiano, sezon başında göreve geldiğinde hücumu düşünen, enerjisi yüksek ve mücadele eden takım vadetmişti. İtalyan teknik adamın öğrencileri, bunun karşılığını hücum tarafında karşılamayı başardı. İÇ SAHADA MAĞLUBİYET YOK Bu sezon 9 iç saha müsabakası oynayan Beşiktaş, bu maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek hiç mağlubiyet yüzü görmedi. 48 yaşındaki başarılı teknik adam, takımın skor yükünü genele yayma arzusunun karşılığını da aldı. 16 OYUNCUDAN SKOR KATKISI Siyah-beyazlılarda bu sezon sahaya çıkan oyunculardan 16'sı skor üretti. Yüksek sayıda isimden gol ve asist olarak katkı alan Beşiktaş'ta son olarak Crystal Palace maçında Salih Özcan, bu sezon ilk asistini yaparken Wilfred Ndidi de ilk golünü kaydetti. Aynı zamanda 7 asistle sezonu devam ettiren Junior Olaitan ise ilk golüyle tanıştı. SKOR YÜKÜNDE ZİRVE ORKUN'UN Takımın skor yükünde zirve 5 gol, 4 asistle kaptan Orkun Kökçü'ye ait. Vincenzo Italiano, takımın hücum zenginliğinden son derece mutlu. Tecrübeli hoca, işin savunma tarafını da çözüme kavuşturduğu takdirde daha iyi bir ekip ortaya çıkacağını düşünüyor