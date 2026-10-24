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Vincenzo Italiano dediğini yaptı! Beşiktaş hedefine ulaştı

Beşiktaş'ta göreve geldiği günden bu yana skor yükünü genele yayma isteğinde olan Vincenzo Italiano, çalışmalarının karşılığını aldı. Beşiktaş'ta zirveyi kaptan Orkun Kökçü yaşadı.

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Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 23.10.2026 22:31 Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 07:11
Vincenzo Italiano dediğini yaptı! Beşiktaş hedefine ulaştı

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 17 resmi maçın 12'sini kazanırken, geriye kalan karşılaşmalarda 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Vincenzo Italiano dediğini yaptı! Beşiktaş hedefine ulaştı

Teknik direktör Vincenzo Italiano, sezon başında göreve geldiğinde hücumu düşünen, enerjisi yüksek ve mücadele eden takım vadetmişti.

Vincenzo Italiano dediğini yaptı! Beşiktaş hedefine ulaştı

İtalyan teknik adamın öğrencileri, bunun karşılığını hücum tarafında karşılamayı başardı.

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Vincenzo Italiano dediğini yaptı! Beşiktaş hedefine ulaştı

İÇ SAHADA MAĞLUBİYET YOK

Bu sezon 9 iç saha müsabakası oynayan Beşiktaş, bu maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek hiç mağlubiyet yüzü görmedi.

Vincenzo Italiano dediğini yaptı! Beşiktaş hedefine ulaştı

48 yaşındaki başarılı teknik adam, takımın skor yükünü genele yayma arzusunun karşılığını da aldı.

Vincenzo Italiano dediğini yaptı! Beşiktaş hedefine ulaştı

16 OYUNCUDAN SKOR KATKISI

Siyah-beyazlılarda bu sezon sahaya çıkan oyunculardan 16'sı skor üretti.

Vincenzo Italiano dediğini yaptı! Beşiktaş hedefine ulaştı

Yüksek sayıda isimden gol ve asist olarak katkı alan Beşiktaş'ta son olarak Crystal Palace maçında Salih Özcan, bu sezon ilk asistini yaparken Wilfred Ndidi de ilk golünü kaydetti.

Vincenzo Italiano dediğini yaptı! Beşiktaş hedefine ulaştı

Aynı zamanda 7 asistle sezonu devam ettiren Junior Olaitan ise ilk golüyle tanıştı.

Vincenzo Italiano dediğini yaptı! Beşiktaş hedefine ulaştı

SKOR YÜKÜNDE ZİRVE ORKUN'UN

Takımın skor yükünde zirve 5 gol, 4 asistle kaptan Orkun Kökçü'ye ait.

Vincenzo Italiano dediğini yaptı! Beşiktaş hedefine ulaştı

Vincenzo Italiano, takımın hücum zenginliğinden son derece mutlu.

Vincenzo Italiano dediğini yaptı! Beşiktaş hedefine ulaştı

Tecrübeli hoca, işin savunma tarafını da çözüme kavuşturduğu takdirde daha iyi bir ekip ortaya çıkacağını düşünüyor

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO #ORKUN KÖKÇÜ