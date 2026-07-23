Vincenzo Italiano: "Keşke ben oynayabilsem"

"FUTBOLCULARDAN DAHA YORGUNUM"

Ben şu anda bazı futbolculardan daha yorgun olabilirim. (Gülerek) Ben maçları böyle yaşayan bir insanım, doğamda olan bir şey bu. İstemsiz yapıyorum bunu. Oyunculara yardım etmek istiyorum, 12. adam gibiyim, bu benim ruh halim. Oyuncular da artık bunu biliyor. Onlarla birlikte maçı yaşamayı çok seviyorum. Onlar hep itmeye, zorlamaya, enerjilerini yükseltmeye çalışıyorum.