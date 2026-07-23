Vincenzo Italiano: "Keşke ben oynayabilsem"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Vincenzo Italiano yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Atmosfer gerçekten çok iyiydi. Bu stadyumda oynamak oyuncuları itiyor, müthiş bir his veriyor. Oyunculara, 'Keşke ben oynayabilsem' dedim. Maç hakkında konuşmam gerekirse, maça iyi başladık. İlk yarıda onları çok zorladık. İkinci yarıda daha fazla kapandılar ama çok fazla gol şansı yakaladık. Bir şansları vardı. Alex'in çok iyi bir kurtarışı oldu. Çok pozitif bir gece geçirdik. Şimdi rövanş maçının hazırlıklarına başlayacağız. Böyle kapalı takımlara karşı daha iyi oynayabilirdik. 10 kişi rakibe karşı oynadık, daha iyi oynayabilirdik. İleride bunları otomatik hale getireceğimizi düşünüyorum. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Biraz daha fazla ceza sahasına girmemiz, şans üretmemiz gerekiyor. 'GELİŞMEMİZ GEREKİYOR' Pozitif bir geceydi. Oyuncuları tebrik ediyorum. Daha gelişmemiz gereken şeyler var. 20 gün çalıştığımızı göz önüne alırsak bence iyiydi. Daha fazla gol atabilirdik, daha fazla şans yaratabilirdik, ceza sahası dışından daha fazla şut deneyebilirdik. Şu anda en yüksek seviyemizde değiliz, bu bir gerçek. 20 gündür çalışıyoruz, bu yüzden bana umut veriyor. Fiziksel olarak da daha iyi olacağız. 'TARAFTARLAR İTİCİ GÜCÜMÜZ' Bence mükemmel bir gece geçirdik. İnanılmaz bir atmosfer gördüm. Taraftarlar bizim itici gücümüz. Harika bir gece geçirdik. O yüzden herkese teşekkür ediyorum. Çocukları tekrar tebrik etmek istiyorum. Daha fazla gol atabilirdik ama ben yine de bu maçta gördüklerimden dolayı mutluyum. Şimdi biraz dinleneceğiz ve rövanşın hazırlıklarına başlayacağız çünkü orası gerçekten bir savaş alanı olacak. 'FUTBOLCULARDAN DAHA YORGUNUM' Ben şu anda bazı futbolculardan daha yorgun olabilirim. (Gülerek) Ben maçları böyle yaşayan bir insanım, doğamda olan bir şey bu. İstemsiz yapıyorum bunu. Oyunculara yardım etmek istiyorum, 12. adam gibiyim, bu benim ruh halim. Oyuncular da artık bunu biliyor. Onlarla birlikte maçı yaşamayı çok seviyorum. Onlar hep itmeye, zorlamaya, enerjilerini yükseltmeye çalışıyorum. Çok mutluyum. Çocukların sahadaki oyun hali ve enerjilerinden dolayı çok mutluyum. İkinci maç zor olacak ama ben bugün gördüklerimden dolayı mutluyum. İyi başladık. Bence ilk yarıda iyiydik, ikinci yarıda daha iyi olabilirdik. Savunmalarını geriye çektiler, yorgunluk oldu, bize alan bırakmadılar ama bence yine harika bir akşamdı.'