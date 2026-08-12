Vincenzo Italiano müjdeyi verdi: “Oynayacak”

İtalyan çalıştırıcı, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Hradec Kralove mücadelesinden kırmızı kartla oyundan atılan Kassoum Ouattara için üzüldüğünü sözlerine ekleyerek, "Modern futbolda 10 kişi oynamak gerçekten çok zor bir şeydir. Hepinizin acı çekmesi gerekiyor. Çünkü artık bu oyunda rakiplere top tutmak istiyor, topa sahip olmak istiyor ve 10 kişi de buna karşı savunmak gerçekten çok zor. Ama şöyle bir espri de yapabilirim. Yarın Rıdvan oynaması en belli oyunculardan biri gibi gözükebilir. Rıdvan artı 10 oyuncu diyebiliriz yarın için. Maç içinde yarın tabii ki değişikliklere bakacağız. İleride de yapabiliriz bunu, arkada da yapabiliriz. Maç içindeki duruma göre bazı şeyler değiştirebiliriz" şeklinde konuştu.

"ÇOK DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Bir teknik direktör için en zor olan şeyin maç kazanmak olduğunu söyleyen Vincenzo Italiano, "Bütün maçlardan bahsediyorum. Sadece bu maç değil, her maçtan bahsediyorum. Asla kolay maç yoktur. Küçük bir avantajımız olabilir evet, ama bu size turu geçeceğinizin garantisini asla vermiyor. Ben bu maça sanki ilk maç 0-0 bitmiş gibi hazırlanıyorum. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda rakip kaleye giderken de daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü orada yaptığımız bir top kaybında hemen rakip için bir kontraya dönüşebiliyor. Maçın her anında, hem toplu oyunda hem de topsuz oyunda çok konsantre ve çok dikkatli olmamız gerekiyor. Aynı zamanda rakibimizin de ön oyuncuları, ilerideki oyuncuları çok hızlı oyuncular. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kısacası takım olarak gerçekten iyi savunmamız gerekiyor. Daha fazla gol şansı oluşturmamız gerekiyor, daha bitirici olmamız gerekiyor ve en önemlisi daha aç olmamız gerekiyor. Yarın çok akıllı olmamız gerekiyor. Çok olgun olmamız gerekiyor ve tehlikeli pozisyonlara girmememiz gerekiyor. Çünkü Avrupa'da en ufak bir hata size çok pahalıya patlayabilir. Tekrar ediyorum, yine zor bir maça çıkıyoruz. Kazanmak istiyoruz ve bunun için elimizden geleni yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.