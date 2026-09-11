Vincenzo Italiano’dan galibiyet ve Marsilya açıklaması!

"O MAÇ İÇİN ÜZGÜNÜM"

Alanyaspor'un da farklı bir stratejisi vardı o maçta. O maç için üzgünüm. O maçta puan alsaydık şu anda farklı şeyler konuşabilirdik. O benim içinde kaldı biraz. Her geçen gün daha da gelişiyoruz, bunu görüyoruz. Farklı savunmalara karşı oynadıkça bunlara alışıyoruz ve gelişiyoruz. Daha da çalışmamız gerekiyor. Mutluyum şu anda.