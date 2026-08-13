Vincenzo Italiano’dan olay Vlahovic itirafı

Vincenzo Italiano yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok heyecan verici bir stadyumumuz var. Ne zaman buraya gelsem tüylerim diken diken oluyor. Oyunculara da söyledim, böyle bir atmosfere çıktığında %100'ünü vermemen imkansız. Avrupa'da çok fazla deplasmana gittim ama burası gerçekten çok farklı. Burada ruhunuzu vermek için çıkıyorsunuz. 80 dakika harika bir maç çıkardık, taraftarımızın da emeği var... Teşekkür etmek istiyorum."