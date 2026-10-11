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Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü kararı! Beşiktaş – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda Vincenzo Italiano'nun Orkun Kökçü ile ilgili kararı belli oldu. Peki Beşiktaş – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 10.10.2026 19:50 Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 07:13