Trend Galeri Trend Spor Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü kararı! Beşiktaş – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü kararı! Beşiktaş – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda Vincenzo Italiano'nun Orkun Kökçü ile ilgili kararı belli oldu. Peki Beşiktaş – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar…

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Giriş Tarihi: 10.10.2026 19:50 Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 07:13
Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü kararı! Beşiktaş – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor'u konuk edecek.

Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü kararı! Beşiktaş – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Heyecan dolu mücadele Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü kararı! Beşiktaş – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş ile Kocaelispor arasındaki maç saat 19.00'da başlayacak.

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Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü kararı! Beşiktaş – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TAŞKINSOY DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş – Kocaelispor karşılaşmasında Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü kararı! Beşiktaş – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Suat Güz üstlenecek.

Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü kararı! Beşiktaş – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İKİ TAKIMIN PUANI EŞİT

Hem Beşiktaş hem de Kocaelispor, Süper Lig'de geride kalan haftalarda 12 puan toplama başarısı gösterdi.

Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü kararı! Beşiktaş – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ORKUN KÖKÇÜ KARARI

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Orkun Kökçü, Kocaelispor maçında riske edilmeyecek.

Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü kararı! Beşiktaş – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Orkun Kökçü'nün maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü kararı! Beşiktaş – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın Kocaelispor maçı muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü kararı! Beşiktaş – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KOCAELİSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor'un Beşiktaş maçındaki muhtemel ilk 11'inde şu isimler yer alıyor:

Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Onur Öztonga, Emir Ortakaya, Muharrem Cinan, Berkan Kutlu, Show, Sissoho, Sousa, Agyei, Aye.

Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü kararı! Beşiktaş – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş ile Kocaelispor arasındaki müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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