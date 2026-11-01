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Vincenzo Italiano’dan sürpriz tercih! Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun Kasımpaşa deplasmanında sürpriz bir tercih yapacağı öğrenildi. Peki kritik maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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Giriş Tarihi: 31.10.2026 21:56 Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 07:06
Vincenzo Italiano’dan sürpriz tercih! Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Vincenzo Italiano’dan sürpriz tercih! Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kritik karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

Vincenzo Italiano’dan sürpriz tercih! Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçında Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak.

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Vincenzo Italiano’dan sürpriz tercih! Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Reşat Onur Coşkunses'in yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Hüseyin Aylak üstlenecek.

Vincenzo Italiano’dan sürpriz tercih! Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TAKIMLARIN GÜNCEL PUANLARI

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 16 puan topladı.

Vincenzo Italiano’dan sürpriz tercih! Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vincenzo Italiano'nun çalıştırdığı Beşiktaş ise şu ana kadar 18 puanı hanesine yazdırdı.

Vincenzo Italiano’dan sürpriz tercih! Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KASIMPAŞA'NIN MUHTEMEL 11'İ

Kasımpaşa'nın Beşiktaş maçındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay, Baldursson, Mendes, Rak-Sakyi, Ali Yavuz Kol, Benedyczak.

Vincenzo Italiano’dan sürpriz tercih! Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş'ın Kasımpaşa deplasmanındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Ndidi, Olaitan, Poku, Trossard, Vlahovic.

Vincenzo Italiano’dan sürpriz tercih! Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MAÇ NE ZAMAN?

Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Vincenzo Italiano’dan sürpriz tercih! Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MAÇ HANGİ KANALDA?

Süper Lig'deki Kasımpaşa - Beşiktaş karşılaşması beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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