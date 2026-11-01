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Vincenzo Italiano’dan sürpriz tercih! Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Vincenzo Italiano’dan sürpriz tercih! Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun Kasımpaşa deplasmanında sürpriz bir tercih yapacağı öğrenildi. Peki kritik maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 31.10.2026 21:56
Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 07:06