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Vincenzo Italiano’dan zorunlu değişim! Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka öncesi Vincenzo Italiano'nun orta saha tercihi merak konusu… Peki Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Giriş Tarihi: 25.10.2026 22:40 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 07:13
Vincenzo Italiano’dan zorunlu değişim! Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk edecek.

Vincenzo Italiano’dan zorunlu değişim! Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Zorlu mücadele Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Vincenzo Italiano’dan zorunlu değişim! Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki maçta Ümit Öztürk düdük çalacak.

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Vincenzo Italiano’dan zorunlu değişim! Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Candaş Elbil üstlenecek.

Vincenzo Italiano’dan zorunlu değişim! Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MIRETTI VE ÜMİT SAKAT

Beşiktaş'ta Crystal Palace maçında sakatlanan Fabio Miretti ile Ümit Akdağ, Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Vincenzo Italiano’dan zorunlu değişim! Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ 15 PUAN TOPLADI

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 15 puan toplama başarısı gösterdi.

Vincenzo Italiano’dan zorunlu değişim! Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Başakşehir ise geride kalan 8 haftada 11 puanı hanesine yazdırdı.

Vincenzo Italiano’dan zorunlu değişim! Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş'ın Başakşehir maçındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Vincenzo Italiano’dan zorunlu değişim! Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL 11'İ

Başakşehir'in Beşiktaş deplasmanındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram, Ba, Kharebashvili, Kemen, Umut Güneş, Shomurodov, Skov Olsen, Brnic, Umut Bozok.

Vincenzo Italiano’dan zorunlu değişim! Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MAÇ HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki mücadele beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #BEŞİKTAŞ #BAŞAKŞEHİR #VİNCENZO ITALİANO