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Vincenzo Italiano’dan zorunlu değişim! Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Vincenzo Italiano’dan zorunlu değişim! Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka öncesi Vincenzo Italiano'nun orta saha tercihi merak konusu… Peki Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 25.10.2026 22:40
Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 07:13