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Vincenzo Montella alacaklarından vazgeçti! Kulüpten resmi açıklama...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana Demirspor'dan alacağı 330 bin eurodan feragat etti.

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Giriş Tarihi: 08.10.2026 17:52
Vincenzo Montella alacaklarından vazgeçti! Kulüpten resmi açıklama...

Nesine 2. Lig takımlarından Adana Demirspor, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın kulüpte görev yaptığı dönemden kalan 330 bin avro alacağından feragat ettiğini duyurdu.

Vincenzo Montella alacaklarından vazgeçti! Kulüpten resmi açıklama...

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Montella'nın kulüpte 2021-2023 yılları arasında teknik direktör olarak görev yaptığı anımsatıldı.

Vincenzo Montella alacaklarından vazgeçti! Kulüpten resmi açıklama...

Açıklamada, şunlar belirtildi:

"Halen A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörlüğü görevini yürüten Sayın Vincenzo Montella, kendisiyle 5 Eylül 2026 tarihinde varılan sözlü mutabakat doğrultusunda, Adana Demirspor AŞ'deki geçmişe dönük 330 bin avro tutarındaki alacaklarından feragat ettiğini, milli maç döneminin tamamlanmasının ardından tarafımıza resmi olarak bildirmiştir.

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Vincenzo Montella alacaklarından vazgeçti! Kulüpten resmi açıklama...

Bu büyük jesti ve yapmış olduğu fedakarlıktan dolayı Sayın Montella'ya içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyor, kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz."

Vincenzo Montella alacaklarından vazgeçti! Kulüpten resmi açıklama...

Açıklamada, kulübün geçmiş dönemden kalan mali yükümlülükleri hafifletmek ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmak amacıyla yeni adımlar atmayı kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör