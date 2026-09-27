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Vincenzo Montella ilk 11’i değiştiriyor! İtalya maçında sürpriz...

UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında İtalya'yı konuk edecek olan A Milli Takım'da ilk 11 değişiyor. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın kararı belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 27.09.2026 08:54 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 09:04
Vincenzo Montella ilk 11’i değiştiriyor! İtalya maçında sürpriz...
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A Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.

Vincenzo Montella ilk 11’i değiştiriyor! İtalya maçında sürpriz...

Teknik direktör Vincenzo Montella sahaya 3-5-2 ile çıkarken, top Fransa'ya geçtiğinde ise 5'li savunma hattı ile oynandı.

Vincenzo Montella ilk 11’i değiştiriyor! İtalya maçında sürpriz...

İtalyan hoca, Fransa karşısında sergilenen performanstan memnun olduğunu basın toplantısında dile getirdi ancak İtalya'ya karşı 4-2-3-1'e dönüş yapabileceği belirtildi.

Vincenzo Montella ilk 11’i değiştiriyor! İtalya maçında sürpriz...

Ayrıca takımda en az üç değişiklik planladığı aktarıldı. Uğurcan kırmızı kart gördüğü için kalede mecburi değişimle Altay Bayındır olacak.

Vincenzo Montella ilk 11’i değiştiriyor! İtalya maçında sürpriz...

Deneyimli teknik adamın, Barış Alper'i bu kez santrfor oynatmayı düşünmediği ve sağ kanada çekme ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

Vincenzo Montella ilk 11’i değiştiriyor! İtalya maçında sürpriz...

İleride Deniz Gül'e şans vermeyi planlayan 52 yaşındaki teknik adam, sol kanatta ise Can Uzun'dan vazgeçmeyi düşünüyor.

Vincenzo Montella ilk 11’i değiştiriyor! İtalya maçında sürpriz...

Ancak yerine oynayacak isme henüz karar vermeyen Montella'nın Kerem Aktürkoğlu'nu bir adım önde tuttuğu belirtildi.

Vincenzo Montella ilk 11’i değiştiriyor! İtalya maçında sürpriz...

BURSA YOLCUSU

Takım İtalya maçı için bugün Bursa'ya gidecek. Montella'nın basın toplantısı saat 19.45'te olacak.

Vincenzo Montella ilk 11’i değiştiriyor! İtalya maçında sürpriz...

A Milli Takımımız, İtalya maçının hazırlıklarına dün başladı. Fransa karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular, idmanda yer almadı ve rejenerasyon çalışması yaptı. Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle kampın başından beri antrenmana çıkmayan Orkun Kökçü ise dün takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Vincenzo Montella ilk 11’i değiştiriyor! İtalya maçında sürpriz...

KRİTİK KARŞILAŞMAYA İNGİLİZ HAKEM ATANDI

A Milli Futbol Takımı'nın, Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında yarın Bursa'da İtalya ile oynayacağı maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek.

Vincenzo Montella ilk 11’i değiştiriyor! İtalya maçında sürpriz...

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Darren England olacak. Maçta Stuart Attwell VAR, Matthew Donohue ise AVAR olarak görev alacak.

Vincenzo Montella ilk 11’i değiştiriyor! İtalya maçında sürpriz...

İngiliz hakem Türkiye'nin 4 maç-ı nı yönetti. Kazakistan (1-0), Hollanda (4-2) ve Kosova (1-0) maçlarını kazanan Ay-Yıldızlılar, Oliver'ın yönettiği İspanya müsabakasında 6-0'lık tarihi bir yenilgi almıştı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör