Vincenzo Montella ilk 11’i değiştiriyor! İtalya maçında sürpriz...

A Milli Takımımız, İtalya maçının hazırlıklarına dün başladı. Fransa karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular, idmanda yer almadı ve rejenerasyon çalışması yaptı. Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle kampın başından beri antrenmana çıkmayan Orkun Kökçü ise dün takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.