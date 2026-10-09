Vincenzo Montella yerine ilk aday! A Milli Futbol Takımı’nda Arda Turan sesleri

SHAKHTAR'LA MÜTHİŞ BAŞLADI

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, bu sezon 10 maça çıktı ve 8 kez sahadan galip ayrıldı. Arda Turan'ın ekibi kalan maçlarda 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.