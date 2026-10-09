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Vincenzo Montella yerine ilk aday! A Milli Futbol Takımı’nda Arda Turan sesleri

Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilen toplantı sonrası Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı. Vincenzo Montella'nın ayrılığı sonrası ilk aday belli oldu. Arda Turan ismi gündeme geldi.

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Giriş Tarihi: 09.10.2026 20:38 Güncelleme Tarihi: 09.10.2026 20:39
Vincenzo Montella yerine ilk aday! A Milli Futbol Takımı’nda Arda Turan sesleri

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi sona erdi.

Vincenzo Montella yerine ilk aday! A Milli Futbol Takımı’nda Arda Turan sesleri

Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilen toplantı sonrasında Vincenzo Montella ile devam edilmeyeceği açıklandı.

Vincenzo Montella yerine ilk aday! A Milli Futbol Takımı’nda Arda Turan sesleri

Vincenzo Montella'nın vedası sonrası gözler A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörüne çevrildi.

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Vincenzo Montella yerine ilk aday! A Milli Futbol Takımı’nda Arda Turan sesleri

ARDA TURAN SESLERİ

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevi için düşünülen adaylar arasında Arda Turan'ın da olduğu öğrenildi.

Vincenzo Montella yerine ilk aday! A Milli Futbol Takımı’nda Arda Turan sesleri

Arda Turan'ın adı kısa süre önce Fransız basını tarafından yine A Milli Futbol Takımı ile anılmıştı.

Vincenzo Montella yerine ilk aday! A Milli Futbol Takımı’nda Arda Turan sesleri

SHAKHTAR'LA MÜTHİŞ BAŞLADI

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, bu sezon 10 maça çıktı ve 8 kez sahadan galip ayrıldı. Arda Turan'ın ekibi kalan maçlarda 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Vincenzo Montella yerine ilk aday! A Milli Futbol Takımı’nda Arda Turan sesleri

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Vincenzo Montella yerine ilk aday! A Milli Futbol Takımı’nda Arda Turan sesleri

39 yaşındaki teknik direktör, 4-3-3 ofansif tercihiyle dikkat çekiyor.

Vincenzo Montella yerine ilk aday! A Milli Futbol Takımı’nda Arda Turan sesleri

EYÜPSPOR'U ÇALIŞTIRDI

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'ten önce Eyüpspor'u çalıştırmıştı.

Vincenzo Montella yerine ilk aday! A Milli Futbol Takımı’nda Arda Turan sesleri

39 yaşındaki teknik direktör şu ana kadar Ukrayna Premier Ligi ve 1. Lig şampiyonluğu yaşadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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