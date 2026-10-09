Vincenzo Montella yerine ilk aday! A Milli Futbol Takımı’nda Arda Turan sesleri

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilen toplantı sonrasında Vincenzo Montella ile devam edilmeyeceği açıklandı. Vincenzo Montella'nın vedası sonrası gözler A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörüne çevrildi. ARDA TURAN SESLERİ A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevi için düşünülen adaylar arasında Arda Turan'ın da olduğu öğrenildi. Arda Turan'ın adı kısa süre önce Fransız basını tarafından yine A Milli Futbol Takımı ile anılmıştı. SHAKHTAR'LA MÜTHİŞ BAŞLADI Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, bu sezon 10 maça çıktı ve 8 kez sahadan galip ayrıldı. Arda Turan'ın ekibi kalan maçlarda 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 39 yaşındaki teknik direktör, 4-3-3 ofansif tercihiyle dikkat çekiyor. EYÜPSPOR'U ÇALIŞTIRDI Arda Turan, Shakhtar Donetsk'ten önce Eyüpspor'u çalıştırmıştı. 39 yaşındaki teknik direktör şu ana kadar Ukrayna Premier Ligi ve 1. Lig şampiyonluğu yaşadı.