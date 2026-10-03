Vincenzo Montella’dan Belçika mağlubiyeti sözleri! ‘Kimsenin suçu yok’

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 3. haftasında Belçika deplasmanından 3-0 mağlup ayrıldı. Vincenzo Montella müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Vincenzo Montella, 'Futbolcularımıza bir şey diyemem, sonuna kadar mücadele ettiler. Son pası atamadığınızda, gol atamadığınızda ve rakip bunları yapınca skor istediğiniz gibi olmuyor' dedi. 'MİLLİ TAKIM DENEYİM KAZANIYOR' Vincenzo Montella şu şekilde devam etti: 'A Ligi'nde oynamak ayrıcalıktır, ceza değildir. Milli Takım deneyim kazanıyor. Seviyeyi gördük. Mücadele ediyoruz. A Ligi'ndeki seviye maalesef böyle. Biz de deneyim kazanarak devam ediyoruz.' 'KİMSENİN SUÇU YOK' Vincenzo Montella taraftarlara, 'Taraftarlarımız için çok üzgünüz. Yüreğimizle sahaya çıkıyoruz. Futbolcuları suçlamanın bir manası yok. Kimsenin suçu yok. Ben bile sahada yüreğimle mücadele ediyorum' mesajını gönderdi. İtalyan teknik direktör, 'Tek bir hatamız vardı. İtalya maçının ilk yarısındaki futbol. Bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu, verdiler bugün' sözleriyle açıklamasını sürdürdü. 'ÇOK FAZLA KULAK ASMAK İSTEMİYORUM' İstifa tezahüratlarına dair Vincenzo Montella, 'Takımımız birliktelik içinde. Önemli eksikler var. Hakan, Kenan, Orkun gibi isimlerin eksikliği hissediliyor. Mert Müldür de önemli bizim için. Çok fazla kulak asmak istemiyorum söylentilere. 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittik. Avrupa Şampiyonası'nda başarılar elde edip A Ligi'ne bu futbolcularla çıktık. Gelecek için buralar hazırlık' şeklinde konuştu. Oyuncularının mücadelesiyle ilgili Vincenzo Montella, 'Ben takımımızın sonuna kadar mücadele ettiğine inanıyorum. Rakibimizle eşdeğer bir futbol oynadık. Biz rakip ceza sahasında 40 kez topla buluştuk, onlar 26. Biz atamadığımızda ve onlar attığında sonuç istediğiniz gibi olmuyor' dedi. Barış Alper ve Arda Güler'in cezalı duruma düşmesine dair Vincenzo Montella, 'Barış Alper ve Arda cezalı olduğu için çok üzgünüz. İkisi de takımımız için çok önemli. Kalan futbolcularla devam edeceğiz. Bir çoğu bu seviyede ilk defa oynuyor. Pes etmek yok' şeklinde konuştu.