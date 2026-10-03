Vincenzo Montella’dan Belçika mağlubiyeti sözleri! ‘Kimsenin suçu yok’

Oyuncularının mücadelesiyle ilgili Vincenzo Montella, "Ben takımımızın sonuna kadar mücadele ettiğine inanıyorum. Rakibimizle eşdeğer bir futbol oynadık. Biz rakip ceza sahasında 40 kez topla buluştuk, onlar 26. Biz atamadığımızda ve onlar attığında sonuç istediğiniz gibi olmuyor" dedi.