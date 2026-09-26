Vincenzo Montella’dan Fransa maçı sonrası kırmızı kart sözleri!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ilk haftasında Fransa'ya 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Vincenzo Montella, 'Gerçekten ne kadar üzücü bir sonuç alsak da şunu söylemem gerekiyor; şu ana kadar oynadığımız mental ve fiziksel en iyi maçlardan biriydi. Korakor bir mücadele oldu. Birkaç pozisyonumuz vardı, daha iyi değerlendirebilirdik. Şimdi enerjimizi toplayıp bir sonraki maça odaklanmalıyız' dedi. Futbolcularını tebrik eden Vincenzo Montella, 'Bu maç şunu gösterdi; herkesle mücadele ederiz. Daha fazlasını hak ettik ama futbolcularımı tebrik ediyorum, çok iyi oynadılar' sözlerini dile getirdi. 'İSTEDİĞİMİZİ ALABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK' Vincenzo Montella şu şekilde devam etti: 'Maç boyunca gösterdiğimiz karakterin üstüne eklemeliyiz. 100 dakika boyunca konsantrasyona ihtiyacınız var. Konsantrasyon da bir değer futbolda. Takım ruhunu, karakterini bu konsantrasyonla oynarsak istediğimizi alabileceğimizi gösterdik.' 'FUTBOLDA BUNLAR VAR' Kırmızı kart kararına dair soruya Vincenzo Montella, 'Ufak bir hatadan dolayı oldu kırmızı kart. Daha tam seyredemedim. Hakemlerin görüntüyü aldığı ekrandan görmeye çalıştım ama çok net bir el görülmüyordu ama maalesef futbolda bunlar var. Bununla da mücadele etmeliyiz' cevabını verdi. 'DAHA FAZLASINI HAK EDİYORDUK' Skordan dolayı üzüntülü olduğunu söyleyen Vincenzo Montella, 'Ben analiz ederken takımı analiz ederim. Kora kor bir mücadele oldu. Çok iyi bir performans gösterdik. O yüzden skordan dolayı üzüntülüyüm. Daha fazlasını hak ettiğimize inanıyorum. Cesaretli oynayan, ruhumuzu sahaya yansıtan iyi oynayan bir takımımız oldu. Bu maçın gelecekteki maçlara farklı bir zihniyet kazandırması gerekiyor. Kim olursa olsun biz kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. Baştan sona kadar futbolumuzu yansıtmaya çalıştık. Daha fazlasını hak ediyorduk' ifadelerini kullandı. Fransa'nın hem fiziksel hem de zihinsel olarak iyi oyuncuklara sahip olduğuna dikkat çeken Montella, 'Biz mücadelemizi verdik. Sahanın içinde gereğini yaptık. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok fazla enerji harcadık. Benim görevim bunu hemen toparlamak. Bizi kısa süre sonra bir maç daha bekliyor. O maça hazırlanmamız gerekiyor. Zemin çok fazla yardımcı olmadı bu konuda. Rakibin baskını gördünüz. O yüzden bu şekilde oynamak zorunda kaldık' diye konuştu. Fransa gibi tehlikeli takımlara karşı hata yapmamak gerektiğini söyleyen İtalyan teknik adam, 'Enerjilerin yüksek harcandığı bir maç oldu. Bu tarz futbolculara karşı en ufak hatayı vermemek gerekiyor. Rakibimiz kaliteli isimlere sahip. Maalesef ufak bir hatadan gol doğdu. Bu tarz bir maçı yorumlamak bile üzücü. Sahada her şeyini veren bir takım vardı. Belirli anlarda sahaya istediğimizi yansıttık. Bu maçı, bu sonuçla kapattığımız için üzgünüz. Oyuncularım inanılmaz bir maç çıkarttı. Maalesef iyi bir sonuç alamadık' dedi. Atmosferden dolayı Kocaeli taraftarına teşekkür eden Montella, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Kocaeli seyircisine teşekkür ediyoruz. Burada oynamak çok keyifli. Eksiklerimiz var. Orkun, Hakan, Mert Müldür ve Kenan da yoktu. Salih ve İsmail de müthiş oynadı. İlk Hırvatistan maçında onlarla başlamıştık. Buradaki maçta da aynı performansı verdiler. Her oyuncu oynamayı hak edecek seviyede. Benim görevim onları hemen toparlamak. Orkun'u geri kazanmaya çalışıyoruz. Değerlendirmeye devam edeceğiz.' 'İTALYA BİZDEN SONRA İSTEDİĞİ MAÇI KAZANABİLİR' Grupta bir sonraki maçta ülkesi İtalya ile hatırlatılan Montella, 'Ben bütün enerjimi milli takım için vereceğim. İtalya bizden sonra istediği maçı kazanabilir' dedi. 'SADECE İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK' Sahada sadece istedikleri sonuçları alamadıklarını söyleyen İtalyan teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Sahada kim olacaktı. Can Uzun, genç bir oyuncu olarak A Milli Takım'da performans göstermeye başladı. Hepsinden memnun kaldım. İyi mücadele verdi takım. Sadece istediğimiz sonucu alamadık.' Sahada ne eksikti yönünde gelen soru üzerine Montella, 'Sadece gol lazımdı' diye konuştu.