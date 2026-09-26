Vincenzo Montella’dan Fransa maçı sonrası kırmızı kart sözleri!

Fransa'nın hem fiziksel hem de zihinsel olarak iyi oyuncuklara sahip olduğuna dikkat çeken Montella, "Biz mücadelemizi verdik. Sahanın içinde gereğini yaptık. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok fazla enerji harcadık. Benim görevim bunu hemen toparlamak. Bizi kısa süre sonra bir maç daha bekliyor. O maça hazırlanmamız gerekiyor. Zemin çok fazla yardımcı olmadı bu konuda. Rakibin baskını gördünüz. O yüzden bu şekilde oynamak zorunda kaldık" diye konuştu.