Vincenzo Montella’dan İtalya sözleri! ‘Kendimi sizden biri gibi hissettim’

"YÜREĞİM TÜRKİYE İÇİN ATACAK"

İtalya ile rakip olacak olmasına dair Vincenzo Montella, "İki sene önce de hazırlık maçında karşılaşmıştık. Benim için duygusal oluyor ama ben uzun süredir buradayım. Kendimi sizden biri gibi hissettim. Aklınız kalmasın, her zaman sizin için mücadele edeceğim. İtalyan olmak her ne kadar duygusal olarak zorlasa da yarın sahaya çıktığımızda yüreğim Türkiye için atacak" dedi.