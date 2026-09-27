Vincenzo Montella’dan İtalya sözleri! ‘Kendimi sizden biri gibi hissettim’

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasındaki İtalya maçı öncesi konuştu. 'YÜREĞİM TÜRKİYE İÇİN ATACAK' İtalya ile rakip olacak olmasına dair Vincenzo Montella, 'İki sene önce de hazırlık maçında karşılaşmıştık. Benim için duygusal oluyor ama ben uzun süredir buradayım. Kendimi sizden biri gibi hissettim. Aklınız kalmasın, her zaman sizin için mücadele edeceğim. İtalyan olmak her ne kadar duygusal olarak zorlasa da yarın sahaya çıktığımızda yüreğim Türkiye için atacak' dedi. Vincenzo Montella şu şekilde devam etti: 'İspanya, Fransa, Portekiz ve İngiltere'yi aradan çıkarırsak İtalya'nın da rekabet edebilecek takımlar sınıfında sayabilirim. O grubun içine Almanya'yı da katmak istiyorum.' 'ORKUN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM' Orkun Kökçü'nün durumuna dair soruya Vincenzo Montella, 'Orkun hakkında neler konuşulduğu konusunda fazla bilgim yok ama son dönemlerde kendi kulübünde anestezi eşliğinde ve antrenman yapmadan çıkıyordu. Kendisine teşekkür ediyorum, burada kalmak istedi ve mücadele ediyor, geri dönmek istiyor. Bugün de tam olarak antrenman yapmadı. Onu da bizimle görmek istiyoruz. Umarım yarından itibaren bizimle olabilir' cevabını verdi. Vincenzo Montella futbolculara, 'Ben futbolcu olsam bu tarz maçlarda çok motive olurum. Zihinsel olarak jenerasyonların çok önem kazandığı maçlar bunlar' mesajını verdi. 'ÇOK DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR' Dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Vincenzo Montella, 'İtalya'ya karşı çok dikkatli olmamız, kendi oyunumuzu oynamak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor' açıklamasını yaptı. Kaybedince yapılan eleştirilerle ilgili Vincenzo Montella, 'Kazandığımızda çok uzun boylu sarışın yakışıklı oluyoruz. Kaybettiğimizde tersi oluyor' sözlerini dile getirdi.