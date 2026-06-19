Vincenzo Montella’dan olay sözler! ‘Kaos yaratıldı’

2026 Dünya Kupası D Grubu'nun ikinci haftasında Paraguay ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Avustralya maçından sonra oluşan atmosferle ilgili Vincenzo Montella, 'Ben aslında Türk'üm. Biliyorsunuz, 5 yıldır buradayım. Duygusallığı tam anlamıyla biliyorum, Türkiye'de yaşayacağımız duyguları. Çok üzüldük o maçtan sonra. Sadece o değil, kaos yaratıldı biliyorsunuz' dedi. 'BENİ ÇOK ÜZÜYOR' Vincenzo Montella şu şekilde devam etti: 'Maçtan sonra ondan da yararlanılmaya çalışıldı. Eklemem gereken bir konu var: 3 yıldır burada güzel işlere imza atıyoruz. Futbolcularla beraber başarılara koşuyoruz. Dünyada takdir edilirken kendi ülkemizde bu kadar takdirden uzak olmamız ve ilk mağlubiyette bunu yıkmaya çalışan bir sistem olması beni çok üzüyor.' Hedeflerine yürüyeceklerini vurgulayan Vincenzo Montella, 'Kimsenin şüphesi olmasın, önümüzdeki maçta her zamanki gibi çok çalışarak istediğimiz hedeflere yürümeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. 'ZARAR VERMEK İSTEYEN İNSANLAR…' Vincenzo Montella, 'Kaos yaratıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha çok Türk olduğuma inanıyorum. Ben her zaman buranın başarısı için mücadele veriyorum' diyerek sözlerini sürdürdü. Paraguay maçı ile ilgili Vincenzo Montella, 'Kendi açımızdan her şeyi yoluna koymak için yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz' dedi. Vincenzo Montella, 'Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkilemiyor' şeklinde devam etti. Oyuncu tercihleri ve planlama ile ilgili soruya Vincenzo Montella, 'Paraguay saygıyı hak ediyor. Gol atma konusunda çok iyi ve çok karakterli oyuncuları var. Değişiklik olabilir ama bunlar sadece taktiksel anlamda olur. Bir oyuncu oynamayınca, birinci maçtan dolayı değil; maçın stratejisi gereği olur' cevabını verdi.