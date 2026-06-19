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Vincenzo Montella’dan olay sözler! ‘Kaos yaratıldı’

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Vincenzo Montella'nın Avustralya maçı sonrası tepkilere dair sözleri ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 19.06.2026 01:05 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 01:22
Vincenzo Montella’dan olay sözler! ‘Kaos yaratıldı’

2026 Dünya Kupası D Grubu'nun ikinci haftasında Paraguay ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella’dan olay sözler! ‘Kaos yaratıldı’

Avustralya maçından sonra oluşan atmosferle ilgili Vincenzo Montella, "Ben aslında Türk'üm. Biliyorsunuz, 5 yıldır buradayım. Duygusallığı tam anlamıyla biliyorum, Türkiye'de yaşayacağımız duyguları. Çok üzüldük o maçtan sonra. Sadece o değil, kaos yaratıldı biliyorsunuz" dedi.

Vincenzo Montella’dan olay sözler! ‘Kaos yaratıldı’

"BENİ ÇOK ÜZÜYOR"

Vincenzo Montella şu şekilde devam etti: "Maçtan sonra ondan da yararlanılmaya çalışıldı. Eklemem gereken bir konu var: 3 yıldır burada güzel işlere imza atıyoruz. Futbolcularla beraber başarılara koşuyoruz. Dünyada takdir edilirken kendi ülkemizde bu kadar takdirden uzak olmamız ve ilk mağlubiyette bunu yıkmaya çalışan bir sistem olması beni çok üzüyor."

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Vincenzo Montella’dan olay sözler! ‘Kaos yaratıldı’

Hedeflerine yürüyeceklerini vurgulayan Vincenzo Montella, "Kimsenin şüphesi olmasın, önümüzdeki maçta her zamanki gibi çok çalışarak istediğimiz hedeflere yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella’dan olay sözler! ‘Kaos yaratıldı’

"ZARAR VERMEK İSTEYEN İNSANLAR…"

Vincenzo Montella, "Kaos yaratıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha çok Türk olduğuma inanıyorum. Ben her zaman buranın başarısı için mücadele veriyorum" diyerek sözlerini sürdürdü.

Vincenzo Montella’dan olay sözler! ‘Kaos yaratıldı’

Paraguay maçı ile ilgili Vincenzo Montella, "Kendi açımızdan her şeyi yoluna koymak için yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Vincenzo Montella’dan olay sözler! ‘Kaos yaratıldı’

Vincenzo Montella, "Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkilemiyor" şeklinde devam etti.

Vincenzo Montella’dan olay sözler! ‘Kaos yaratıldı’

Oyuncu tercihleri ve planlama ile ilgili soruya Vincenzo Montella, "Paraguay saygıyı hak ediyor. Gol atma konusunda çok iyi ve çok karakterli oyuncuları var. Değişiklik olabilir ama bunlar sadece taktiksel anlamda olur. Bir oyuncu oynamayınca, birinci maçtan dolayı değil; maçın stratejisi gereği olur" cevabını verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#VİNCENZO MONTELLA #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #AVUSTRALYA #DÜNYA KUPASI