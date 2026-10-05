Trend Galeri Trend Spor Vincenzo Montella’dan zorunlu rotasyon! İtalya – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ATV şifresiz mi?

Vincenzo Montella’dan zorunlu rotasyon! İtalya – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ATV şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. maçında İtalya deplasmanına konuk olacak. İtalya ile Türkiye arasındaki maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Peki ATV şifresiz mi?

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Giriş Tarihi: 04.10.2026 19:57 Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 07:04
Vincenzo Montella’dan zorunlu rotasyon! İtalya – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ATV şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında A Milli Futbol Takımı, İtalya deplasmanında sahaya çıkacak.

Vincenzo Montella’dan zorunlu rotasyon! İtalya – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ATV şifresiz mi?

İtalya ile Türkiye arasındaki karşılaşma Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.

Vincenzo Montella’dan zorunlu rotasyon! İtalya – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ATV şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya deplasmanındaki maçı saat 21.45'te başlayacak.

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Vincenzo Montella’dan zorunlu rotasyon! İtalya – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ATV şifresiz mi?

MARCINIAK YÖNETECEK

İtalya ile Türkiye arasındaki maçta Szymon Marciniak düdük çalacak. Szymon Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.

Vincenzo Montella’dan zorunlu rotasyon! İtalya – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ATV şifresiz mi?

Karşılaşmada VAR'da Piotr Lasyk, AVAR'da ise Lukas Fahndrich görev alacak.

Vincenzo Montella’dan zorunlu rotasyon! İtalya – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ATV şifresiz mi?

ATV'DEN YAYINLANACAK

İtalya ile Türkiye arasındaki kritik müsabaka ATV'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Vincenzo Montella’dan zorunlu rotasyon! İtalya – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ATV şifresiz mi?

BARIŞ VE ARDA CEZALI

A Milli Futbol Takımı'nda Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler cezaları nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek.

Vincenzo Montella’dan zorunlu rotasyon! İtalya – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ATV şifresiz mi?

İTALYA'NIN MUHTEMEL 11'İ

İtalya'nın Türkiye maçındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Tonali, Fagioli, Barella, Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Scamacca.

Vincenzo Montella’dan zorunlu rotasyon! İtalya – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ATV şifresiz mi?

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya deplasmanındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yunus Akgün, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül.

Vincenzo Montella’dan zorunlu rotasyon! İtalya – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ATV şifresiz mi?

İTALYA 4 PUANDA

İtalya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta geride kalan 3 maçta 4 puan toplama başarısı gösterdi.

Vincenzo Montella’dan zorunlu rotasyon! İtalya – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ATV şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı grup aşamasında henüz puanla tanışamadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #İTALYA #TÜRKİYE #VİNCENZO MONTELLA #ATV