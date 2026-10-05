Trend Galeri Trend Spor Vincenzo Montella’dan zorunlu rotasyon! İtalya – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ATV şifresiz mi?

Vincenzo Montella’dan zorunlu rotasyon! İtalya – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ATV şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. maçında İtalya deplasmanına konuk olacak. İtalya ile Türkiye arasındaki maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Peki ATV şifresiz mi?

Giriş Tarihi: 04.10.2026 19:57 Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 07:04